- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشاي يساعد على تعزيز صحة الدماغ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
يختلف الناس بين محبّين للقهوة أو الشاي، فهذه المشروبات الساخنة هي الأكثر شهرة حول العالم والأكثر استهلاكاً.
ولكن بعيداً عن الأذواق الشخصيّة أيّ منها هو الأفضل على الصعيد الصحي؟
يتميّز مشروب الشاي بإيجابيّات عديدة فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات وتصلب الشرايين، إضافة إلى أن الدراسات أكّدت ان الشاي يخفف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغيّة.
إضافة إلى ذلك يساعد الشاي على تعزيز صحة الدماغ ما يرفع من مستويات كثافة العظام ويخفف من معدلات فقدانها، هذا فضلاً عن أنه من أقوى المشروبات المحاربة للشيخوخة.
أمّا القهوة فهي من المشروبات التي يقال أن شرب كوبين أو ثلاثة منها يوميّاً يكون أقل عرضة للوفاة، فهو غني بمضادات الأكسدة كما انّه يحمي من مرض السكري الباركنسون وبعض أنواع السرطان.
المشكلة انّ للقهوة آثارا سلبيّة أكثر من الشاي، فالقهوة تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم فضلاً عن أنّها تقلّل من كثافة العظام وترفع ضغط الدم، كما أنّ الكميّة الكبيرة من الكافيين الموجودة فيها تسبب الشعور بالقلق والتوتر.
على عكس ذلك لا يحتوي الشاي سوى على سلبيّات طفيفة مثل تأثيره على لون الأسنان كما أنّ كميات مضادات الأكسدة الموجودة فيه توثّر على امتصاص الحديد من الأطعمة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الشاي يساعد على تعزيز صحة الدماغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.