دراسة: الشاي يساعد على تعزيز صحة الدماغ

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يختلف الناس بين محبّين للقهوة أو الشاي، فهذه المشروبات الساخنة هي الأكثر شهرة حول العالم والأكثر استهلاكاً.



ولكن بعيداً عن الأذواق الشخصيّة أيّ منها هو الأفضل على الصعيد الصحي؟

يتميّز مشروب الشاي بإيجابيّات عديدة فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات وتصلب الشرايين، إضافة إلى أن الدراسات أكّدت ان الشاي يخفف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغيّة.

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إضافة إلى ذلك يساعد الشاي على تعزيز صحة الدماغ ما يرفع من مستويات كثافة العظام ويخفف من معدلات فقدانها، هذا فضلاً عن أنه من أقوى المشروبات المحاربة للشيخوخة.

أمّا القهوة فهي من المشروبات التي يقال أن شرب كوبين أو ثلاثة منها يوميّاً يكون أقل عرضة للوفاة، فهو غني بمضادات الأكسدة كما انّه يحمي من مرض السكري الباركنسون وبعض أنواع السرطان.

المشكلة انّ للقهوة آثارا سلبيّة أكثر من الشاي، فالقهوة تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم فضلاً عن أنّها تقلّل من كثافة العظام وترفع ضغط الدم، كما أنّ الكميّة الكبيرة من الكافيين الموجودة فيها تسبب الشعور بالقلق والتوتر.

على عكس ذلك لا يحتوي الشاي سوى على سلبيّات طفيفة مثل تأثيره على لون الأسنان كما أنّ كميات مضادات الأكسدة الموجودة فيه توثّر على امتصاص الحديد من الأطعمة.