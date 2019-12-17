باحثون يكشفون فوائد فيتامين "د"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أشار باحثون من كلية بوتوكاتو للطب وجامعة ولاية ساو باولو، إلى أنَّ "تناول مكملات فيتنامين "د" لمدة تسعة أشهر يساهم في تحسين التوازن الوضعي بين النساء المعرضات للسقوط خلال فترة ما بعد انقطاع الطمث.



وأجرى الباحثون تجربة على مجموعة من النساء في البرازيل تراوح أعمارهن بين (50 و65 عاماً)، من بينهنَّ 160 امرأة تعرضن للوقوع خلال الاثني عشر شهراً الماضية، طلب من هذه النساء تناول حبوب فيتامين "د 3" من طريق الفم، فيما أعطيت المجموعة الثانية حبوباً وهمية.

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ولفتت الدكتورة "إيليانا أغواير بيتري ناهاس"، من كلية بوتوكاتو للطب وجامعة ولاية ساو باولو، إلى أنَّ المشاركين في المجموعتين كانوا يعانون من نقص أو خلل في هذا الفيتامين وكانت أوزانهن زائدة.

ومعظمهن يمتلكنَ كثافة طبيعة في معادن العظام ومستويات عادية من الهرمون الدريقي والفوسفات القلوي والكرياتينين والكالسيوم، وزادت تركيزات بلازما 25 هيدروكسي فيتامين "د" بشكل كبير لدى المجموعة التي تناولت مكملات غذائية من 15 نانوغرام/مليمتر إلى 27.5 نانوغرام/مليمتر، وانخفضت لدى المجموعة الثانية التي تناولت حبوباً وهمية وبرز فارق كبير بين المجموعتين.