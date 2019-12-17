دراسة: التدخين يؤثر في الخصوبة أيتها النساء

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تحدّثت دراسة أميركية قام بها باحثون من الـ Roswell Park Cancer Institute، University of Pittsburgh، وجامعة هارفرد، نشرت في 14 ديسمبر 2015 في المجلة العلمية Tobacco Control، عن مخاطر التدخين على صحة المرأة ولا سيّما على خصوبتها، إذ هو مضرّ لاحتياطي المبيض، مما قد يؤدي بهنّ إلى انقطاع الطمث باكراً.



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فهذه النساء المدخنات أو العرضة للتدخين، من الممكن أن تتعرّضنَ لمشاكل في الخصوبة بنسبة 18% وذلك بالمقارنة مع الغير المدخنات. فمن ينوي الإنجاب عليه الامتناع عن التدخين أو عن التعرّض له، لأنه يخفض من عدد البويضات، ويزيد من عدد البويضات الغير طبيعية، مما يطيل من فترة الـ conception.

كما يجدر الإشارة إلى أنّ التدخين يزيد من نسبة الإجهاض.