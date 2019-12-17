أسباب صحية ستدفعك لشرب الزنجبيل

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
تعرف على عشرة أسباب مفيدة لصحتك .. ستدفعك بكل تأكيد لشرب الزنجبيل وخاصة في فصل الشتاء ..
1. مشروب الزنجبيل يخفف الام الدورة الشهرية و الصداع
2 . يُبقيك دافئاً في فصل الشتاء
3 . انه يخفف أي آلام في المعدة، ويُزيل الشعور بالحاجة إلى التقيؤ.
4 . أما بالنسبة للتشنجات العضلية، فشرب الزنجبيل يمكن أن يساعد بتخفيف الألم. أو يمكنك ملء حوض الاستحمام بالماء الدافئ ووضع بعض مسحوق الزنجبيل فيه والجلوس لفترة من الوقت.
5 . تناول الزنجبيل يمكن أن يساعد جسمك الحصول على أفضل الفيتامينات التي تدخل جسمك من تناول طعامك اليومي.
6 . واحد من الأسباب الهامة جدا لشرب الزنجبيل هو محاربته للبرد والانفلونزا.
7 . شرب الزنجبيل يمكن أن يساعد في عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد ويقلل من غازات المعدة
8 . شرب الزنجبيل يقلل من احتمالات وجود سرطان القولون.
9 . شرب الزنجبيل أيضا يعمل بشكل جيد على تخفيف حدة السعال ومشاكل الجهاز التنفسي. بالإضافة الى انه يفتح الرئتين ويخفف السعال والمخاط.
10 . وأخيرا الزنجبيل يزيد مناعة الجسم وذلك بفضل الخصائص الطبيعية الموجودة فيه المضادة للالتهابات.
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