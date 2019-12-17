ماذا يفعل الليمون الحامض بأنفك؟

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تبرز الرؤوس السوداء في انحاء الجسم خصوصا على الأنف عندما تسدّ بصيلات الشعر بالزيت والأوساخ وخلايا الجلد الميتة، وبما أن كمية الجلد قليلة لاستيعابها فهي تطفو على سطحه، وبالتالي تصبح الطبقة العليا من الجلد مأكسدة وتتحول إلى اللون الأسود الداكن، وبذلك تظهر الرؤوس السوداء في أماكن عدة بينها الوجه والذراعين والذقن والصدر والظهر والرقبة والكتفين، إلا أن أبرزها هو الأنف إذ أنه يعطي مظهرا غير لائق مع هذه الرؤوس.



إليك حلا سحريا لهذه المشكلة وذلك بواسطة الليمون الحامض:

1- مع المياه فقط: في الطريقة الأولى، أنت بحاجة إلى عصير الليمون الحامض، وكرة قطن ومياه.

ضع العصير في وعاء صغير مع كمية صغيرة من المياه، بلل القطنة بهذا المزيح وانتظرها حتى تجف، ثم إغسل أنفك وكرر هذه العملية مرتين أو ثلاث.

ملاحظة: وضع عصير الليمون الحامض مباشرة على الجلد يسبب الحك والإحمرار، خاصة لذوي البشرة الحساسة.

2- مع العسل واللبن والملح: في الطريقة الثانية تحتاج إلى حبة ليمون حامض مع عسل ولبن وملح.

ضع عصير الليمون في وعاء مع إضافة كميات صغيرة من المواد المذكورة، إخلط جيدا للحصول على خلطة ناعمة، إفرك هذه الخلطة على وجهك لمدة من 3 إلى 5 دقائق وبعد الفرك أتركها دقيقة واحدة ثم يجب إزالة الخلطة بالمياه.

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كرر هذه العملية يوميا حتى تزول الرؤوس مع الإشارة إلى أنه يمكنك استبدال اللبن بالحليب الطازج.

3- مع ماء الورد: أنت بحاجة إلى إلى حبة ليمون حامض إلى جانب ماء الورد وماء بارد.

بعد الحصول على سائل الليمون الحامض أضف إليها كمية متساوية من ماء الورد واخلطها جيدا، ضعها مباشرة على الأنف حتى تجف تماما ثم إغسل وجهك بالمياه الباردة.

يجب أن تكرر هذه العملية يوميا لمدة أسبوعين.

4- الحامض مع العسل والشوفان: في هذه الطريقة يقتل الليمون الحامض البكتيريا فيما يعمل الشوفان على تقشير الجلد وامتصاص الزيت الفائض في الأنف. في هذه الأثناء يضفي العسل الرطوبة الضرورية للجلد.

أنت بحاجة إلى ربع كوب من سائل الليمون وملعقة من العسل مع نصف كوب من الشوفان المجروش. إضافة إلى ذلك ربع كوب من المياه ومنشفة نظيفة. ضع كمية من المياه الدافئة على حدة.

إجمع سائل الليمون مع الشوفان والعسل والمياه في وعاء، أخلط جيدا وأفرك أنفط بلطف بهذه الخلطة لمدة 40 ثانية على الأقل، يجب غسل الأنف بالمياه الدافئة.

كرر هذه العملية يوميا للحصول على أفضل النتائج.