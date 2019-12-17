شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث: الغضب أثناء دوام العمل مفيد ! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 تشير الابحاث الجديدة إلى أن بعض أنواع الغضب جيدة بالنسبة إليك، حيث أن غالباً ما تفقد أعصابك في المكتب أثناء دوام العمل لأسباب عدة.

وخلص الباحثون في جامعة ليفربول بحسب ما نقلته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية إلى أن "الغضب الأخلاقي بعيد من الصفات السلبية مثل العدوانية أو البلطجة، وهو يحاول إصلاح الأوضاع الضارة، واستعادة حقوق المساهمين وتحسين حال الإنسان.

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