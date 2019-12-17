عادات خاطئة تسبب الإصابة بهشاشة العظام

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

سوء التغذية، قلة النشاط البدني، التدخين، عدم تناول الكالسيوم بكميات كافية تعتبر من أخطر العوامل التي تؤدى إلى الإصابة بهشاشة العظام، المرض الذي يهدد العديد من الأشخاص.



تعرف على أكثر العوامل والعادات اليومية الخاطئة التي تسبب الإصابة بهشاشة العظام وفقاً لموقع" health guidance”.

زيادة الوزن

يعتبر الوزن الزائد من أكثر الأسباب التي تؤدى إلى الإصابة بهشاشة العظام، وذلك بسبب الدهون المتراكمة والضارة التي تعتبر حملاً ثقيلاً على المفاصل وعظام الجسم.

عدم ممارسة الرياضة

يؤدى قلة ممارسة الرياضة إلى الإصابة بهشاشة العظام، وذلك لأن الرياضة تساعد على تقوية العظام.

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عدم تناول الكالسيوم بكميات كافية

تعتبر من أهم العناصر التي تساعد على تقوية العظام، ويؤدي نقصه إلى مشاكل في تكوين العظام والأسنان. ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم منتجات الألبان، والفاصولياء والبندق، والخضروات، وخبز القمح، والأسماك.

عدم التعرض الكافي للشمس

يؤدى نقص فيتامين "د" الذي يأتي من أشعة الشمس إلى الإصابة بهشاشة العظام، حيث يساعد فيتامين "د" على تقوية مناعة الجسم، وبالتالي يساهم في تقوية العظام.

التدخين

تشير معظم الدراسات أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالكسور.. فالنساء الذين يدخنن كثيرا تنقطع عنهن الطمث باكراً، وذلك بسبب انخفاض هرمون الاستروجين في الجسم، مما يؤدى إلى هشاشة العظام بالمقارنة بغير المدخنات.

حميات غذائية قاسية

من أسوأ العادات التي تسبب هشاشة العظام نتيجة الحرمان من تناول الأطعمة، وذلك لعدم وجود العناصر الكافية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم ا، مما يؤدى إلى ضعف الجسم والعظام.