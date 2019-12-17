ما هي طريقة تنظيف أحذية "الشامواه"؟

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

في حالة إمتلاك بوت شمواه ووجود أي بقع أو أتربة عليه يمكنك تركه في الخزانة بدون إرتدائه لمدة تصل إلي شهور بالرغم من أنه البوت الشمواه يمكن أن يكون من الأحذية المفضلة لديك إلا أنه عندما تواجه أي بقع أو مشاكل تتعلق بنظافته يختلف الأمر كثيراً . فهو يحتاج إلي العناية بمظهره حتي يظل محتفظ بجماله .



يفضل تجهيز فرشاه لتنظيف الشمواه وغالباً ما تكون مصنوعة من الشعر الخشن وبإستخدام الفرشاة يتم الحركة ذهاباً وإياباً علي أماكن البقع للتخلص من أي أوساخ .

إذا كانت البقع خفيفة ولا تحتاج إلي المزيد من الفرك حتي لا تحلق الضرر بالبوت يمكنك إستخدام طرق بديلة وتقليل مدة الفرك وذلك من خلال إستخدام قطعة قماش نظيفة وإضافة القليل من الخل الأبيض أو الكحول إليها والبدء في فرك الأماكن المتضررة .

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بعدها يتم تجفيف البوت بالفرشاة الموجودة معك .

وبعد الإنتهاء من إستخدام الفرشاه قد تحتاج إلي إستخدام رشاش إعادة اللون لظهور بالبوت جديد ومظهر رائع .

لا تنسى التنفيض المتكرر للبوت :

في حالة تراكم أي غبار علي البوت يفضل التنفيض المتكرر للغبار حتي لا تتراكم جزئيات التراب علي الجلد .