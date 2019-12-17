ما هي أسباب الزائدة الأنفية؟

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الزوائد الأنفية ومفردها الزائدة الأنفية أو لحمية الأنف هي زوائد على شكل دمعة تتشكل في الأنف أو الجيوب الأنفية ، وعادة في جميع أنحاء المنطقة حيث ان الجيوب الأنفية مفتوحة في تجويف الأنف , و الزوائد الأنفية الناضجة تبدو وكأنها بذور او عنب مقشر .
غالبا ما ترتبط بالحساسية أو الربو , وقد لا تسبب الزوائد الأنفية أي أعراض وخاصة إذا كانت صغيرة ، ولا تتطلب أي علاج . لكن الزوائد الأنفية الكبيرة يمكن ان تمنع التصريف العادي من الجيوب , وعندما يتراكم المخاط الكثير في الجيوب الأنفية يسبب تشوه في الأنف والحلق الذي يؤثر على كثير من الاشخاص الذين يعانون من الزوائد الأنفية .
يجب عدم الخلط بين الزوائد الأنفية وبين الاورام التي تتشكل في القولون أو المثانة , فإنها على عكس الاورام نادرا ما تكون خبيثه . عادة، يعتقد أنها تنجم عن التهاب مزمن أو تاريخ الأسرة لتطور الزوائد الأنفية .
في معظم الحالات، الزوائد الأنفية تستجيب للعلاج بالأدوية أو الجراحة , ولكنها يمكن أن تعود مرة اخرى بعد العلاج ، لذلك، العلاج الطبي المستمر غالبا ما يكون ضروريا .
معظم الناس الذين يعانون من الزوائد الأنفية يكون لديهم سيلان الأنف، والعطس , و حوالي 75٪ لديهم شعور بانخفضاض القدرة على الشم . كثير من الناس أيضا تتطور لديهم الأعراض مثل الصفير، والتهابات الجيوب الأنفية، والحساسية للأبخرة والروائح والغبار، والمواد الكيميائية , ومن الاعراض الأقل شيوعا ، أن تصبح الانف حساسه جدا للأسبرين وتعطي رد فعل على الأصباغ الصفراء.
عوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بالزوائد الانفية : يمكن للزوائد الأنفية ان تصيب اي شخص في أي عمر ، ولكنها أكثر شيوعا في البالغين فوق سن 40 ، و تؤثر على الرجال من النساء , ونادرا ما تؤثر على الأطفال تحت سن 10 , وعندما يصاب الأطفال الصغار بالزوائد الأنفية ينبغي النظر في التليف الكيسي كتشخيص محتمل .
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