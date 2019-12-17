فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء وتساقط الأمطار تحتاج إلى تناول أطعمة تساعدك على الوقاية من أمراض الشتاء ونزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك تساعد على تدفئتك من البرد نقدم فى هذا الفيديو المعلوماتى 7 أطعمة يجب أن تتناولها فى فصل الشتاء، وفقاً لموقع Medium. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الشوربة

أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكةالشوربة -تساعد فى إزالة العدوى والشعور بالتحسن -غنية بالفيتامينات والمعادن وتقوى المناعة - اصنع شوربة الخضراوات أو مرق الدجاج أو العدس الأصفر الفواكه

الفواكه - البابايا تحافظ على درجة حرارة الجسم في الطقس البارد. - الكمثرى، مليئة بالألياف وفيتامين C وفيتامين B12 تقوى المناعة وخافضة للحرارة -الرمان، غنى بالفيتامينات، وخاصة فيتامين C المقوى للمناعة - الفواكه الحمضية والموالح مثل: البرتقال واليوسفى والليمون –الجوافة غنية بفيتامين سى المكسرات مثل: اللوز والجوز

المكسرات مثل: اللوز والجوز -تحافظ على مستويات السكر - تعزز الألياف الهضمية -تحسن صحة بشرتك وصحتك فى الشتاء شاي الأعشاب

شاي الأعشاب -غني بالمواد المضادة للأكسدة -يطرد السموم من الجسم Advertisements -منع الالتهابات والأنفلونزا -الزنجبيل والفلفل الأسود والقرفة والهيل "الحبهان" -الوقاية من البرد / السعال أو الحمى الكركم الكركم الكركم مضاد حيوي ومطهر طبيعي يساعد فى منع العدوى والوقاية من الأمراض هو المشروب المثالي لعلاج الالتهابات والحمى مع زيادة المناعة قرع العسل

قرع العسل -غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات A و C والمعادن. -يساعد في الهضم - يمنع أمراض الجهاز التنفسي - يحسن صحة الجلد شرب الماء

شرب الماء -حافظ على رطوبتك خلال موسم الرياح والأمطار. -ترطيب جسمك يساعد فى الوقاية من الأمراض.

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