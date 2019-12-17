شكرا لقرائتكم خبر عن قياس الضغط والوزن خطوات هامة للسيطرة على قصور الغدة الدرقية خلال الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصور الغدة الدرقية هو حالة مرضية تحدث نتيجة قلة إنتاج الهرمون الذى تنتجه هذه الغدة الهامة ، حيث تساعد هرمونات الغدة الدرقية على التحكم في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والنمو وكيفية زيادة الوزن أو إنقاصه.

ووفقا لموقع " Harvard health" هناك عده عوامل تزيد من خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية وهى :

أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض هاشيموتو، تناول بعض الأدوية، العلاج الإشعاعي أو جراحة الغدة الدرقية، تاريخ قصور الغدة الدرقية ، سرطان الغدة الدرقية ، أو الغدة الدرقية المتضخمة،تاريخ عائلي من قصور الغدة الدرقية أو مرض المناعة الذاتية، انخفاض مستوى اليود.

ما هي علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل؟

التعب الشديد، حساسية للبرد، الإمساك، الجلد الجاف، أظافر هشة، شعر رقيق، ألم العضلات أو ضعفها، تورم الغدة الدرقية، الاكتئاب أو التهيج.

كيف يتم علاج قصور الغدة الدرقية خلال فترة الحمل؟

دواء الغدة الدرقية سيعيد مستوى هرمون الغدة الدرقية إلى طبيعته، قد تحتاج المراة الحامل أيضًا إلى مكملات اليود أو تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من اليود.

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كيف يمكن السيطرة على حالة قصور الغدة الدرقية خلال فترة الحمل؟

من خلال الحصول على المزيد من اليود حيث تستخدم الغدة الدرقية اليود للعمل بشكل صحيح ولصنع هرمونات الغدة الدرقية كما يجب تناول الأطعمة الغنية باليود مثل الحليب والمأكولات البحرية فهي مصادر جيدة لليود.

ضرورة تتبع حركات الجنين حيث يجب تتبع مقدار تحركات الجنين كل يوم، خاصة بعد ساعه من تناول الطعام، مع ضرورة كل حركة تشعر بها المراة الحامل من الجنين.

متابعة ضغط الدم بصفة دورية والوزن، حيث يجب على الحامل التى تعانى من قصور الغدة الدرقية من فحص ضغط الدم، ومن المهم قياس ضغط الدم على نفس الذراع وفي نفس الموضع في كل مرة طوال فترة الحمل .

كما يجب على المرأة الحامل ان تزن نفسها يوميا قبل الإفطار بعد التبول، زيادة الوزن قد تكون علامة على زيادة السوائل في الجسم.

هناك بعض الأعراض التى يجب الانتباه اليها جيدا عند الشعور بها عند المراة الحامل لأنها حالة طواريء وهى الشعور بألم مفاجئ في الصدر أو صعوبة في التنفس ، أو تورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين، الاصابة بالإسهال أو الشعور بهزات أو صعوبة في النوم، الشعور بأن الجنين لا يهدأ أو لا يركل دائمًا ، أو لا يزال صامتًا ولا يتحرك على الإطلاق، فقدان الوزن، الاصابة بنزيف.