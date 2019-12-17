متى تظهر أعراض الحمل بعد التبويض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 10:40 صباحاً - يحدث التبويض غالباُ بعد انتهاء الدورة الشهرية الأخيرة بعدة أيام وتحديداً في اليوم الرابع عشر من أول أيامها، ولذلك تتساءل النساء خصوصا اللواتي ينتظرن الحمل لأول مرة عن أعراض الحمل بعد التبويض.

الدكتورة ولاء صلاحات، اختصاصية النساء الولادة، توضح لنا أهم هذه الأعراض.... أعراض الحمل المبكرة ألم في مبيض واحد أو في المبيضين معاً.

كثرة التبول أو حدوث التهابات في المسالك البولية نتيجة لتغير الهرمونات. وجود انتفاخات وغازات في البطن مما يجعل المرأة تشك في وجود الحمل وتعتقد أنها تعاني من أمراض تخص الجهاز الهضمي، ولكن السبب هو ارتفاع معدل هرمون البروجسترون، ما يؤدي إلى بطء في عملية الهضم.

ألم خفيف في الظهر نتيجة لنزول البويضة من المبيض إلى الرحم وتكون البويضة مخصبة وتستعد للانغراس في جدار الرحم.

الشعور بالتعب والخمول. ظهور تكتل تحت أسفل الإبط.

ظهور تجمع دموي لونه يكون مائل إلى الوردي في مكان ما من جسمها.

تحبس السوائل وظهور انتفاخ في الأطراف.

وخزات في أسفل البطن. ما هي أعراض الحمل المتأخرة؟ Advertisements تظهر أعراض الحمل المتأخرة بعد ما يعرف بمرور الموعد الأصلي للدورة الشهرية المنتظرة والمرتقبة ولم تأت، وبدلاَ منها تكون المرأة على موعد مع جنينها في رحمها وحيث تظهر الأعراض التالية والواضحة: الشعور بارتفاع في درجة الحرارة.

الغثيان الصباحي.

شم روائح غريبة غير موجودة، وتكون هذه الظاهرة مصحوبة بزيادة وقوة حاسة الشم لدى الحامل. اشتهاء أطعمة في غير موسمها، والإصرار على تناولها مهما كانت غريبة.

الرغبة في النوم كثيراً.

كثرة عدد مرات التبول وخصوصاً في الصباح. هل تكفي هذه الأعراض لإثبات الحمل؟ يجب على المرأة أن تلجأ للتحاليل المخبرية من البول أو الدم في حال حدوث:

الحمل الكاذب وتقدم عمر المرأة.

اضطراب الدورة الشهرية وعدم انتظامها. ارتفاع هرمون الحليب عند المرأة.

تناولها لحبوب منع الحمل وتوقفها عنها.

تعرض المرأة للقلق والتوتر النفسي في الفترة الأخيرة ما يزيد من حدة الأعراض التي قد تكون مجرد أعراضاَ للدورة الشهرية.

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