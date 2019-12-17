ابتكار جهاز حديث لتدمير الخلايا السرطانية

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

ابتكر العلماء جهازا قادرا على فتح ثقب في الخلية السرطانية ومن ثم تدميرها.



أعلن علماء صينيون عن ابتكارهم جهازا قادرا على اختراق الخلايا السرطانية في جسم الإنسان وتدميرها. وان هذا الجهاز يخضع حاليا للاختبارات اللازمة.

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يقول العلماء إن هذا الجهاز قادر على اختراق الخلايا السرطانية وفتح ثغرة صغيرة فيها مما يمنع قدرتها على النشاط وبالتالي موتها. ويؤكدون أنه في حال انتهاء الاختبارات بنجاح سوف يكون بمقدوره ضمان علاج جميع أنواع الأمراض السرطانية.

توجد في العالم بعض الأجهزة المماثلة ولكنها تقضي على الخلايا المصابة والسليمة على حد سواء، مما يسبب أضرارا بليغة في منظومة مناعة الجسم، في حين أن الجهاز الصيني يدمر فقط الخلايا المصابة دون أي تأثير في الخلايا السليمة.

اختبر هذا الجهاز على الحيوانات، حيث تم بواسطته علاج 70 بالمائة من الحيوانات التي خضعت للاختبارات. الاختبارات الحالية تشمل المصابين بسرطان الثدي.