ماسك سحرى لنمو الشعر.. تعرف عليه

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يتشكل الماسك من أربعة مكونات أساسية سنفسر بعد قليل فوائد كل منها للشعر، وهي: الموز، البيض، العسل، والبيرة الداكنة. الموز يعمل على مكافحة التلف والتقصّف. أما البيض، فهو غنيّ بالبروتينات والدهون، لذا فهو مفيد جداً لمعالجة الشعر الناشف والتالف.



أما العسل، فيعمل على تحفيز نمو الشعر بطريقة طبيعية بفضل عناصره الغذائية مثل الفيتامين ب، سي، ك. أما البيرة، فتحتوي على الشعير والخميرة والفيتامينات من نوع ب، وغيرها من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم مما يقوّي الشعر. فالموز والعسل والبيض والبيرة تحسّن صحة الشعر، الا أن البيرة والعسل يعملان على تعزيز نمو الشعر.

كل ما تحتاجون اليه هو: موزة واحدة، بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من العسل ونصف كوب من البيرة الداكنة.

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اخلط جميع المكونات.

ضع الماسك على الشعر، ثم ضع منشفة واترك الماسك لمدة ساعة أو ساعتين.

ثم اغسل شعرك كالعادة.

ضع من الماسك كل اسبوع للحصول على نتيجة أفضل.