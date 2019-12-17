ما هي طرف حل مشكلة جرثومة المعدة؟

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تعيش جرثومة المعدة او البكتيريا الحلزونية ( Helicobacter pylori ) في جدار معدة المصاب تحديداً بطانة المعدة الداخلية، وتفرز مواد لتحمي نفسها من عصارة المعدة الحامضية .



و يمكن أن تعيش البكتيربا الحلزونية أو جرثومة المعدة داخل بطانة المعدة فترة طويلة من دون ان تظهر أية أعراض لها ، إلا أنَّها قد تتسبب فيما بعد للبعض بأمراض مثل التهاب المعدة ( Gastritis ) و / أو القرحة المعدية ( Gastric ulcer ) .

و يمكن أن تنتقل جرثومة المعدة للإنسان من خلال الفم إما عن طريق الإصابة بالعدوى من شخص آخر مصاب عن طريق العطاس و بعض السلوكيات و العادات السيئة و الغير صحية الآخرى ( و لكن لا بُدَّ أن نشير إلى أنَّ هذه الجرثومة لا تنتقل عن طريق الدَّم ) ، وأما بالنسبة للطريقة الأخرى و الأكثر شيوعاً للإصابة بجرثومة المعدة عن طريق الطعام و الشراب الملوث بها كالخضار و الفاكهة غير المغسولة جيداً .

الأعراض والعلامات التي تنتج عن البكتيريا الحلزونية ترتبط بالأعراض الناتجة عن الإصابة بالتهاب المعدة و / أو القرحة المعدية ، و من هذه الأعراض : الشعور بآلام في منطقة البطن و تحديداً عندما تكون غير ممتلئة و غالباً ما يذهب هذا الشعور بعد تناول الطعام.

يشعر المصاب أيضاً بحموضة المعدة و قد تؤدي إلى حدوث ما يعرف بالإرتجاع المريئي (Gastroesophageal reflux disease - GERD ). الشعور بالغثيان و الرغبة في التقيؤ و أحياناً ما يصاحب القيء خروج الدم. قد يصيب البعض فقدان الشهية و خسارة في الوزن ، قد يصاحب ذلك شعور المصاب بالجوع في الصباح الباكر ، قد يكون البراز غامق اللون ، قد يظهر للمريض رائحة فم كريهة و قوية و كما قد يصاب المريض بالخمول و الوهن .

من المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث للمريض نتيجة جرثومة المعدة هو كما ذكرنا سابقاً قرحة المعدة بالإضافة للإصابة بقرحة الإثني عشر ( Doudenal ulcer ) ، و كما قد تتسبب هذه الجرثومة بحدوث سرطان المعدة (Stomach cancr ) . لا يمكن الإكتفاء و الإعتماد على الأعراض فقط لتشخيص وجود الجرثومة فلا بُدَّ من القيام ببعض الفحوصات الطبية للتأكد منها ، و من هذه الفحوصات : فحص الدم و ذلك لمعرفة إذا ما كان هناك اجسام مضادة لهذه الجرثومة ، فحص البراز ، عمل زراعة للبكتيريا عن طريق أخذ عينة من معدة المصاب و أيضاً عن طريق عمل إختبار ثاني أكسيد الكربون .

طرق العلاج من جرثومة المعدة بالأعشاب

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المستكة: تعمل المستكة على قتل البكتيريا على الموجودة بالمعدة وتساعد بالتخلص من الجرثومة.

الشاي الصيني: يتم شرب الشاي عدة مرات يومياً ليتم التخلص من الجرثومة تماماً.

الميرامية والبابونج: وهي من الأعشاب الطبية التي يتم تحضيرها ببساطة ومتوفرة بكافة محلات العطارة والخضروات ويتم غلي الماء من ثم تحليته بالسكر بعد ذلكك يتم وضع الميرامية مع البابونج ويتم تغطية الوعاء لمدة خمس دقائق من ثم يتم غليها مرة أخرى ويتم شربها ساخنة.

العرق سوس: يتم خلط ثلاث ملاعق من عرق السوس المطحون مع كأس من الماء ويتم شربه ثلاث مرات باليوم حتى يتم الشفاء.

الخل: يتم خلط مقدار متساوي من الماء و الخل ويتم تناولهم مرتين يومياً.

الزنجبيل: يتم تناول الزنجبيل مع الماء أو تناوله على شكل بودرة بمقدار نصف ملعقة مرتين يومياً.

دبس الرمان: يتم تناول دبس الرمان بمقدار ملعقة واحدة يومياً حتى الشفاء الكامل.