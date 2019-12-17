تناول الرمان يومياً لهذا السبب!

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن الرمان يعتبر من الفواكه اللذيذة المفضلة للكثيرين، لكن ما قد لا يعرفه البعض أنها ثمرة غنية جدا بالعناصر الغذائية الهامة للصحة. فالرمان غني جدا بمضادات الأكسدة الهامة بشكل خاص للحفاظ على صحة خلايا الجسم ومساعدتها على مقاومة البكتريا والفيروسات، و الرمان يفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بثلاث مرات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية د ب أ.



ولها تأثير قوي أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية؛ حيث يساعد تناول الرمان بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر ترسبات الأوعية الدموية. ومن خلال تحرير الأوعية من الترسبات ينخفض ضغط الدم تلقائيا؛ حيث يتدفق الدم دون عوائق.

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تعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان مهمة أيضا لمعالجة الالتهابات، حتى أن دراسة أظهرت فائدة للرمان في علاج حالات التهاب المفاصل وتقليل الألم بشكل كبير.

وأظهرت العديد من الدراسات قدرة للرمان في محاربة الخلايا السرطانية، وأثبتت دراسة أجريت عام 2012 أن الرمان ساعد على الحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا.