دراسة: لا تعجل المسكنات بوفاة مرضى السرطان المزمن

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أشارت نتائج دراسة جرت في اليابان إلى أن مرضى السرطان الميئوس من شفائهم ممن يتناولون مسكنات قوية لتخفيف الألم في أيامهم الأخيرة ربما لا تعجل هذه العقاقير بوفاتهم بالمقارنة بمن لم يتلقوا مثل هذا العلاج.



وخلصت بحوث سابقة إلى نتائج متباينة بشأن إطالة العمر جراء استمرار تعاطي المسكنات القوية لعقود من الزمن لتخفيف معاناة من يعانون من آلام مبرحة في أواخر أيامهم.

وقال "ايسيكي مايدا"، كبير المشرفين على الدراسة بكلية الطب بجامعة أوساكا اليابانية " غالبا ما يشعر أفراد الأسرة الذين فقدوا أحباءهم بالذنب، ويتساءلون لماذا لم يفعلوا المزيد لرعاية المريض.

إذا كانوا يتصورون أن المسكنات قصرت من أعمار المرضى فهم مخطئون، حيث أوضحت دراستنا أن استمرار تعاطي المسكنات القوية لا يقصر من حياة المريض".

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وتضمنت دراسة مايدا وفريقه البحثي تحليل بيانات من 1827 مريضا يعانون من السرطان في أيامهم الأخيرة تعاطي 269 منهم مسكنات قوية لرصد أثر ذلك على إطالة العمر من عدمه.

وعاش من تناولوا المسكنات نحو 22 يوما أطول بالمقارنة بنحو 26 يوما بمن لم يتناولوا المسكنات، وهو فارق ضئيل بعد تعديل الفروق الفردية لاستبعاد احتمال الصدفة.

وتحسم نتائج الدراسة أسئلة أخلاقية بشأن ما إذا كان استمرار إعطاء المسكنات القوية في نهاية المرض يرقى إلى كونه أحد أنواع قتل الرحمة، لأن هذا النوع من الرعاية لم يرتبط بالتعجيل بالوفاة.

وتقول الدراسة إن الأمر يتطلب إجراء مزيد من الدراسات لاستطلاع أثر المسكنات على أمراض أخرى بخلاف السرطان لطمأنة الأهل الذين يسعون لتوفير الرعاية المثلى للمرضى الميئوس من شفائهم.

وصرّح "أوجوستو كاراسيني"، الباحث في مجال الرعاية بالمسكنات بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم "خفض مستوى الوعي لدى المريض إلى الدرجة التي تؤثر على قدرته أو قدرتها على التواصل والتشارك مع أحبائه أو أحبائها ليس بالقرار اليسير على النفس، ولا بد أن يعتبر حل الملاذ الأخير".