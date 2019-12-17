إن كنت تنام أقل من 5 ساعات في اليوم.. ماذا سيحدث؟

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

في حال كنت من الأشخاص الذين ينامون قليلاً اليك بعض الأمراض التي قد تُصيبك، بينها الزكام وقلة الاستيعاب وانخفاض الرغبة الجنسية.



- الزكام

في دراسة شملت 164 شخصاً بصحة جيدة، وُجد أن من ينام أقل من 5 ساعات في الليلة الواحدة يكون أكثر عرضة للإصابة بالزكام والبرد من الذين ينامون أكثر من 7 ساعات بغض النظر عن الوزن والظروف السكنية.

- مشاكل المعدة

قلة النوم تفاقم أعراض أمراض التهاب الأمعاء وارتجاع الأحماض وتضاعف خطورة إصابتك بمرض ومتلازمة التهاب الأمعاء.

- صعوبات التعلم

النوم الخفيف يعيق قدرتنا على تذكر ومعالجة المعلومات الجديدة. ينصح الباحثون بتأخير البدء الباكر بالعمل وبتأخير ساعات بدء الدراسة في المدارس لمساعدة الجميع على نيل قسط وافر من النوم.

- تعكر المزاج

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وجد الباحثون أن المداخلات والإزعاجات اليومية تزعجنا أكثر عندما لا نكون قد نلنا قسطاً كافياً من النوم.

- أوجاع الرأس والشقيقة (آلام نصف الرأس)

وجد الباحثون صلة بين الشقيقة (آلام نصف الرأس) ورداءة النوم، ووجدوا كذلك علاقة بين أوجاع الرأس وتوقف النفس أثناء النوم.

- انخفاض الرغبة الجنسية

الحصول على قدر وافر من النوم عامل مهم لإعادة شحن الرغبة الجنسية واستجابة الأعضاء التناسلية، كما ظهر أيضاً أن له يد في تحديد الكثافة والتكرار في ممارسة الجنس بين الأزواج.

- ضعف البصر

الحرمان من النوم مرتبط بالرؤية النفقية والرؤية المزدوجة وعتامة الرؤية. فكلما طالت فترة يقظتك كلما كثرت عيوب الرؤية وكلما زادت إمكانية الهلوسة.

- زيادة الوزن

وجد الباحثون أنك عندما لا تحصل على ما يكفي من الراحة والنوم يصبح لديك قابلية أكثر لتناول الطعام ما بين الوجبات وتفضيل الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية على الخفيفة منها، خاصة الأطفال.