أمور تجعلك أكثر سعادة في العام الجديد!

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة التجميل لورين سلايتون، مجموعة من النصائح التي تفتح آفاقا جديدة تشعرك بالسعادة وراحة الجسم والبال مع بداية العام الجديد، وهي:



- تمهّل: أولى التغييرات التي عليك تمريرها داخل عقلك هي الأكل ببطء درجة أو درجتين مقارنة بسرعتك الحالية.

- تنظيف الجسم من الداخل: مع بداية العام الجديد يمكنك تبني مجموعة من الأدوات التي تنظف الجسم، ليصبح تناولها من روتينك اليومي، مثل الماء الدافئ والليمون في الصباح، وإضافة أطعمة مثل الأفوكادو، والهليون، والكينوا، والزنجبيل، تساعدك هذه الأطعمة على فقدان الصوديوم وتقليل احتباس السوائل في جسمك.

- تحديد وقت النوم: كبداية جديدة فكّر في إعادة تحديد موعد النوم كل مساء، والزم نفسك به، مثلًا إذا اخترت موعد النوم في الـ 11 اذهب إلى الفراش كل يوم قبل هذا الموعد بربع ساعة، ومع التكرار سيصبح موعد نومك الجديد، وخفّف عن نفسك عبء السهر.

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- البروبيوتك: ابحث عن الأطعمة الغنية بالبروبيوتك وتناولها، اجعلها من خياراتك المفضلة؛ لأنها تمنح دعمًا هائلًا للأمعاء ونظامك المناعي ستشعر بفائدته مع مرور الوقت، من أمثلة أطعمة البروبيوتك اللبن "الزبادي" والخرشوف والكرنب "الملفوف".

- الفحوصات الطبية: يجب أن تكون من روتينك السنوي، كذلك زيارة الطبيب لإجراء فحص عام كل بضعة أشهر أو كل سنة يجب أن يكون أمرًا معتادًا.

- حدود الائتمان: عليك أن تعيد ترسيم حدود الإنفاق التي لا يجب تجاوزها، ووضع حد جديد لمعدل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان البنكية، وكذلك حدود جديدة للقروض العقارية وما شابه.

- ملابس السباحة: الأفضل أن تشارك في برنامج للتمارين المائية، ويجب عليك تدريب ذهنك على التفكير في ارتداء ملابس السباحة، بحيث لا تصبح عادة موسمية، وإنما سلوكا أسبوعيا أو نصف شهري على الأقل.

- النشاط البدني: ضاعف نشاطك البدني مع بداية السنة الجديدة، جسمك سيشكرك على قيامك بمزيد من المشي، وسيزداد امتنانه إذا زرت في صالة الألعاب الرياضية بانتظام.