تعرف على أضرار نشر الغسيل داخل المنزل‎!

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

من أهم الأمور المنزلية هو غسل الملابس، حيث تقومين بها بشكل مستمر، ويوميًّا إذا لزم الأمر. ولكن ما المزعج هو انتظار الملابس حتى تجف وإيجاد المكان لنشرها بسبب كثرة الملابس أحيانًا، وتقلبات الطقس أحيانًا أخرى.



وقد تلجئين في بعض الأوقات إلى نشر الملابس داخل المنزل وفي أماكن مغلقة، إلا أنّ هذا الأمر في غاية الخطورة وقد حذّر العلماء من تأثيره السلبي على الصحة.

ويشكل تجفيف الغسيل في الداخل مخاطر صحية خطيرة للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو الربو الحاد، وقد حذّر الأطباء من ذلك. فنشر الملابس في الأماكن المغلقة أو أمام المدفئة مثلاً، قد يرفع مستويات الرطوبة في المنزل بنسبة تصل إلى 30%، ويخلق الظروف المثالية لتكاثر جراثيم العفن.

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وقد أعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص حول بعض الجراثيم وتحديدًا الفطريات الجرثومية التي يمكن أن تسبّب التهابات الرئة.

أمّا الذين يعانون من الربو، فنشر الملابس في الأماكن المغلقة في المنزل قد يتسبّب لهم بالسعال والأزيز. والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة كمرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيماوي، أو مرضى الإيدز، قد يُصابون بداء الرشاشيات الرئوي الذي يتسبّب بالتهابات الرئة، بالإضافة إلى إمكان التسبّب بضررٍ لا يمكن إصلاحه على الجيوب الأنفية.

وأخيرًا، ينصح الأطباء بتجفيف الغسيل في الخارج، أو على شرفة المنزل، وفي المساحات ذات التهوئة الطبيعية الجيدة، لسلامة العائلة.