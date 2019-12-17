هكذا تتخلص من رائحة الثوم المزعجة!

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الكثير من مأكولاتنا تعتمد على الثوم لتعطيها النكهة الشهية، إلا أننا لا نتجرأ على تناولها بسبب الرائحة المزعجة التي تصدر من فمنا لاحقاً.



ويلجأ الكثير من الناس بعد تناولهم للمأكولات التي تتضمن الثوم، خصوصاً في الصلصات المرافقة للدجاج، إلى مضغ حبات من العلك بطعم النعناع لإزالة أي رائحة مزعجة. لكن هذه الطريقة لا تعطيك النتيجة التي تبغاها في الكثير من الأحيان، من هنا لا بد من أن تكتشف طرق أخرى لحل هذه المشكلة، وأهمها:

1- قم بمضغ أو أكل بعض أوراق الخضار العطرية مثل النعناع، البقدونس، الكرفس أو الريحان.

2- لا تتردد في شرب كوب من الشاي الأخصر، أو من الشاي العادي المضاف إليه بعض من أوراق النعناع والقرفة.

3- تناول كمية من الفاكهة التي تحتوي على الفيتامين سي كاللبرتقال، الكيوي والبطيخ.

4- إقدامك على تناول القليل من العسل أمر مهم أيضاً ويساعد على إخفاء رائحة الثوم المزعجة.

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5- قد تساعد القهوة (عبر شربها، أو تناول حب البن) على حل مشكلة رائحة الثوم.

6- تناول كمية من اللبن، فهو يساعد في تسريع وتحسين عملية الهضم.

7- استخدم البخاخ المعطر للفم.

8- تنظيف الأسنان مهم أيضاً فهو يزيل جميع رواسب المأكولات التي لا تزال تتواجد في الفم.

9- قم بمضغ علكة بنكهة النعناع أو القرفة.

صحيح أن الثوم رائحته مزعجة، إلا أن طعمه لذيذ خصوصاً في الصلصات التي ترافق الأطعمة. كما يجب أن لا ننسى بأن الثوم لديه الكثير من الفوائد الصحية، خصوصاً لمرضى الكوليستيرول إذا تم تناوله نيئاً.