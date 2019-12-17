تعرف علي أهم و أبرز فؤائد القلقاس

يعتبر القلقاس من الخضراوات الشتوية الشهيرة، كما يمكن طهي القلقاس بأكثر من طريقة مما يجعل من السهل توافره في النظام الغذائي بشكل مستمر، كشف موقع " health line " عن فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية المهمة للجسم .

-الفوائد الصحية لتناول القلقاس :-

-تنشيط الدورة الدموية في الطقس البارد ..

- يمنع انتشار خلايا السرطان .

- يقي من الاصابة بامراض القولون .

- يحتوي على نسب عالية من البروتين المفيد لجسم الإنسان .

- يساعد في وقاية الجسم من الأمراض .

- يعمل على سرعة طرد السموم من جسم الإنسان .

- يمنع من الاصابة بهشاشة العظام .

- يقلل من خطر الاصابة بامراض القلب .

- يمنع التقلصات المعوية .

- قاتل للبكتيريا والفطريات .

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