القاهرة - لايف ستايل
يعتبر القلقاس من الخضراوات الشتوية الشهيرة، كما يمكن طهي القلقاس بأكثر من طريقة مما يجعل من السهل توافره في النظام الغذائي بشكل مستمر، كشف موقع " health line " عن فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية المهمة للجسم .
-الفوائد الصحية لتناول القلقاس :-
-تنشيط الدورة الدموية في الطقس البارد ..
- يمنع انتشار خلايا السرطان .
- يقي من الاصابة بامراض القولون .
- يحتوي على نسب عالية من البروتين المفيد لجسم الإنسان .
- يساعد في وقاية الجسم من الأمراض .
- يعمل على سرعة طرد السموم من جسم الإنسان .
- يمنع من الاصابة بهشاشة العظام .
- يقلل من خطر الاصابة بامراض القلب .
- يمنع التقلصات المعوية .
- قاتل للبكتيريا والفطريات .
قد يهمك أيضا:
فوائد القلقاس لتقوية جهاز المناعة
الصنوبر لعلاج الجهاز التنفسى وتنشيط الدورة الدموية
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أهم و أبرز فؤائد القلقاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.