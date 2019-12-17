شكرا لقرائتكم خبر عن علامة أزياء سعودية تغير المفهوم التقليدى للعباية.. صور والان مع التفاصيل

علامة أزياء سعودية تغير المفهوم التقليدى للعباية.. صور الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 تحتل العباية جزءًا كبيرًا فى خزانة ملابس النساء العربيات لا سيما فى دول الخليج، ولذا اهتمت العديد من علامات الأزياء بتطوير شكلها التقليدى وتصميمها لتتمكن المرأة الخليجية من مواكبة الموضة، وفى الوقت نفسه تحافظ على هويتها.

وسلطت مجلة "فوج" فى نسختها العربية الضوء على واحدة من علامات الأزياء السعودية التى اهتمت بتطوير شكل العباءة وهى علامة "أسيل كوليكشن" للمصممتين أسيل وسهى الزامل. Advertisements وقالت المجلة إن تصميمات العلامة تمزج بين العباءة والمعطف الأنيق أو البليزر الرسمى لتكون النتيجة فى النهاية عباية عصرية وأنيقة. وقالت المصممة أسيل الزامل للمجلة، إنها تستهدف بتصميماتها النساء السعوديات فى المناصب القيادية. وحرصت العلامة السعودية التى تأسست عام 2014 أيضًا على استخدام ألوان مشرقة وتطريزات جذابة فى التصميمات.

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