كلوب: سيميوني خائف من مواجهة ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـليفربول الإنجليزي أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني يشعر بالخوف من مواجهة فريقه في دوري أبطال أوروبا.



وأوقعت القرعة التي أقيمت بمدينة "نيون" السويسرية ليفربول حامل اللقب في مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث يقام لقاء الذهاب في إسبانيا يوم 18 فبراير/شباط من العام المقبل، بينما تلعب مباراة الإياب في إنجلترا يوم 11 مارس/آذار المقبل.

وقال كلوب، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "القرعة مثيرة للغاية وقبل إجرائها كنت أتوقع أن نواجه فريقا من مدريد وهذا ما حدث".

وأكمل: "مدريد هو المكان الذي لا نملك فيه سوى الذكريات الرائعة جميعا، لكن هذه المرة سنواجه أتلتيكو مدريد على ملعبه".

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وأضاف: "القرعة جيدة وتنتظرنا مواجهة صعبة كما توقعنا، لكن لا أعتقد أن دييجو سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد) يركض في منزله سعيدا بمواجهة ليفربول، بل العكس هو الذي أراه".

وتابع: "كل اللقاءات في هذا الدور صعبة، فإذا نظرنا لكل المباريات فهناك 4 أو 5 نهائيات محتملة بالفعل".





وتطرق كلوب للحديث عن ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد والذي شهد تتويج فريقه باللقب القاري في الموسم المنقضي على حساب توتنهام، قائلا: "من الجيد العودة لهذا الملعب وأعتقد أنه يجب أن نطلب الحصول على غرفة ملابس صاحب الأرض في تلك المباراة، فهي تحمل ذكريات رائعة".

وأتم: "لقد قضيت هناك واحدة من أفضل ليالي حياتي في هذا الملعب، لكن في المرة المقبلة، يجب علينا أن نذهب إلى هناك للعمل ونبذل قصارى جهدنا، ومن ثم على أتلتيكو مدريد القدوم إلى ملعبنا أنفيلد وهو مكان جميل للغاية أيضا".



