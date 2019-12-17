تعرف علي اهم و ابرز فؤائد بيض السمان

القاهرة - لايف ستايل يعد بيض السمان من أفضل أنواع الأطعمة التى يمكن تناولها، فهو رغم صغر حجمه يعد من أقوى الأطعمة المغذية للجسم، ويساعد فى حماية الجسم من أمراض عديدة. ووفقًا لموقع "stylecrze" إليكم أبرز فوائد تناول بيض السمان. - يمنع السعال ويخفف الربو يساعد بيض السمان بشكل كبير فى علاج السعال وتخفيف مرض الربو، ويساهم أيضًا فى تحسين المناعة والحفاظ على الصحة. - يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب يساعد تناول بيض السمان على زيادة نسبة البوتاسيوم فى الجسم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والسكتة الدماغية والسرطان والاضطرابات الهضمية وغيرها. Advertisements - مضاد للالتهابات يعتبر بيض السمان من العوامل الفعالة المضادة للالتهابات ، مما يجعله غذاء مثاليًا لأي شخص يعاني من آلام المفاصل والسعال المزمن والتهاب الشعب الهوائية. قد يهمك أيضا: السعال الديكي يهاجم البالغين أيضاً دراسة جديدة تكشف خطة التمرين الصحيحة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

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