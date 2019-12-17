تعرف علي أهم و ابرز فؤائد الفول السوداني

يجهل البعض الفوائد الصحية العديدة للفول السودانى، لكن بعدما نشره موقع " bold sky سيكون من الضروري تناول الفول السودانى باستمرار لما له من فوائد صحية رائعة تشمل :



- القضاء على الأورام.

- التخلص من السموم.

- ترطيب البشرة.

- الحفاظ على الشعر.

- الحماية من تساقط الشعر.

- ضبط مستوي السكر فى الدم.

- تنشيط خلايا الكبد.

- تنشيط الكلى.

ويخشى البعض تناول الفول السوداني بسبب زيادة الوزن، لكن الدراسات أكدت أن اضافة 3 حبات من الفول السوداني للنظام الغذائي لا تؤثر على الوزن وتفيد الجسم بفوائده الصحية .

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