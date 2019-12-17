تعرف علي أهم و أبرز فؤائد بلح العجوة

القاهرة - لايف ستايل يعتبر البلح العجوة من أكثر الأطعمة اللذيذة الغنية بالسكريات، لكن أثبتت الأبحاث أيضًا أنه مفيد جدا لجسم الأنسان لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات رائعة لصحة الجسم، نشر موقع " health line " فوائد صحية رائعة لبلح العجوة لتشمل : - مغذي جدا للسيدات الحوامل والأطفال

- مقو للعضلات والأعصاب

- مؤخر للشيخوخة

- مقوي للرؤية

- يمد الجسم بالطاقة ويمنع الدوخة

- منشط للغدة الدرقية ومهدئ للأعصاب

- مدر للبول وملين

- لعلاج المصابين بالسعال والبلغم قد يهمك أيضا: فيتامينات تزيد الشهية وتعزّز إحساس الشعور بالجوع السعال الديكي يهاجم البالغين أيضاً

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