تعرف علي أهم و أبرز فوائد دبس الرمان

لا احد منا لا يعرف قيمة الرمان الغذائية وكلنا يعرف فوائد الرمان الصحية وفي ظل انتشار قنوات الطبخ الكثيرة على التلفاز اصبحنا نرى وبكثرة استخدام دبس الرمان كمكسب للطعم الحامضى لبعض السلطات كما يمكن إضافته في تحمير اللحوم والدجاج لإكسابها لون ونكهة مميزة ومع انتشار كلمة دبس الرمان انتشر معها الأسئلة ما هو دبس الرمان وهل يحتوي على نفس مكونات عصير الرمان أم يختلف عنه وهل له فوائد طبية غير إكساب المأكولات نكهات مختلفة.

قال الدكتور خالد مصيلحي أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية إن دبس الرمان يمكن تحضيره بسهولة في المنازل بضرب حب الرمان في الخلاط لعصره جيدا ثم تصفيته ثم نأخذ ثلاثة أكواب من عصير الرمان المصفى ونقوم بتركيزه على نار هادئة بعد إضافة نصف كوب سكر مع التقليب ثم نصف كوب عصير ليمون ويستمر تسخين العصير على نار هادئة مع التقليب حتى تتركز الثلاثة أكواب وتصبح كوبا واحدا ويترك ليبرد فيعطى قواما لزجا غامق اللون كالعسل وينقل في وعاء زجاجى محكم الغلق ويحفظ في الثلاجة ويظل صالحا للاستخدام لمدة 3 شهور شريطة حفظه في الثلاجة وعدم وصول ماء إليه وغلقه بإحكام بعد الاستخدام.

وممكن استخدام دبس الرمان فى وصفات عديدة لإضافة نكهات مميزه للحوم والدجاج قبل تحميرها كما يمكن استخدامه لإعطاء طعم حامضي للسلطة كبديل طبيعي وصحى للخل.

وأشار إلى أن فوائد دبس الرمان الطبية تتمثل في أنه غني بالمعادن والفيتامينات المختلفة كما أنه يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين C الموجود في الرمان والليمون مما يجعله محفز ومقوي للجهاز المناعي فوجود فيتامين C يحمي الأنسجة من التلف ويخلص الجسم من السموم الناتجة من ملوثات البيئة التي تضعف الجهاز المناعي وتقوم هذه الفيتامينات أيضا بتخليص الجسم من الجزيئات الشاردة التي تعرض الخلايا للتلف وقد تتسبب في تحويلها لخلايا سرطانية لذلك فهو يقي من حدوث الأورام السرطانية.

كما أثبت العالم توماس بيهرنبك أن دبس الرمان له تأثير قوي في تنظيف الأوعية الدموية من الكوليستيرول المتراكم بها لاحتواء دبس الرمان على مواد بولي فينوليه (polyphenolics) تخلص الجسم من الدهون الضارة (LDL) وتقلل تراكم الكوليستيرول والدهون الضارة بالأوعية الدموية ويقي الجسم من أمراض تصلب الشرايين والجلطات ويقلل نسبة الإصابة بأمراض القلب.

كما أن دبس الرمان يحتوى على تركيزات عالية من فيتامينات B1، B3، B5، B6 وفيتامين B1 أو الثيامين له دور هام جدا لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة عن طريق مساعدة الإنزيمات التي تقوم بعمليات الأيض ويكون لهذا تأثير إيجابي على كفاءة عضلات الجسم والقلب، كما أنه يقوي الجهاز العصبي

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أما فيتامين B3 أو النياسين مسؤول عن نضارة وحيوية الجلد والبشرة وكفاءة الجهاز الهضمي وفيتامين B5 أو حمض البانثونيك يساعد على نمو الأطفال ويسرع من تكوين خلاياهم وبالنسبة لـ فيتامين B6 أو البيردوكسين يساعد في هضم البروتين الضروري لصحة الجسم ويساهم في تكوين كرات الدم الحمراء التي تمد الخلايا بالكمية اللازمة من الأكسجين الضروري لعمليات الأيض وكل العمليات الحيوية بالجسم.

وقد أثبتت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة عام 2012 أن نسبة المواد الفينولية المضادة للأكسدة في دبس الرمان يصل تركيزها لأربعة أضعاف نفس المواد في عصير الرمان وقد قامت هذه الدراسة بتجربة دبس الرمان على الفئران عن طريق إضافة أربعة ملليلترات من دبس الرمان لكل لتر مياه شرب الخاصة بالفئران واستمرت هذه الدراسة على مدار 11 شهرا وقد سجلت الدراسة انخفاضا ملحوظا في وزن الفئران مقارنة بالفئران التي لم تستخدم دبس الرمان وهذا يفتح المجال في المستقبل القريب أن يدخل دبس الرمان كعنصر فعال في الأنظمة الغذائية المختلفة التي تساعد على تقليل الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

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