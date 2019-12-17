تعرف علي أهم و أبرز فوائد قشر الرمان

تتميز فاكهة الرمان بشكلها الجميل ومذاقها الطيب واختلافها عن باقي الفواكه، ويحبها الصغار والكبار، فضلا عن ذلك فإن الرمان يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم والبشرة والشعر، حيث إنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومكملات غذائية وفيتامينات.

ولقشر الرمان أيضا فوائد مذهلة للصحة ولهذا اقتبسنا لكم هذا المقال الذي يشرح أهم فوائد قشر الرمان كما ذكرها موقع Healthy وهي:

• فوائد قشر الرمان

1. يعتبر قشر الرمان مكافحا قويا لأمراض القلب نظرا لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة تحمي صحة القلب، وتمنع حدوث الجلطات.

2. يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض ومنع مضاعفات الصحة قبل الولادة، وحماية العين من الإصابة بالفيروسات والالتهابات.

3. له خصائص هائلة في تبييض الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

4. يحتوي قشر الرمان على فيتامينات وعناصر غذائية تطرد السموم من الجسم وتحميه من الفيروسات والبكتيريا.

5. يحمي الجسم من أمراض الجهاز الهضمي والاضطرابات مثل الإسهال والقرحة والتهاب القولون.

6. يحارب السمنة ويساعد على إنقاص الوزن، حيث إنه يحتوي على عناصر غذائية تعمل على التخلص من الدهون.

7. يحارب الأمراض السرطانية مثل سرطان البروستاتا والقولون والثدي.

8. له دور فعال في التخلص من أمراض الجهاز التنفس والبرد والأنفلونزا، حيث إنه يحتوي على مواد تعمل على محاربه الفيروسات والبكتيريا.

• فوائد قشور الرمان للبشرة

للرمان فوائد مذهلة لصحة البشرة ، وذلك عن طريق خلط قشر الرمان المطحون مع العسل والزبادي أو أحد الزيوت الطبيعية وماء الورد، وتطبيق الخليط على البشرة ومن فوائده العديدة للبشرة.

1. يقي من الإصابة بالشيخوخة المبكرة وعلامات التمدد.

2. يحارب الالتهابات والفطريات الجلدية التي تصيب البشرة.

3. يحمي الجلد من التجاعيد والبقع الداكنة كما انه يعالج الحروق والجروح.

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4. يعمل على تفتيح البشرة والحفاظ على نضارتها.

5. يحتوي قشر الرمان على بعض العناصر الغذائية التي تعمل على غلق المسام الواسعة وتعيد للبشرة جمالها.

• فوائد قشر الرمان للبشرة

1. يمنع تساقط الشعر ويساهم في الحد من الإصابة بالصلع.

2. يعزز نمو الشعر ويكثّفه ويقوّي بصيلات الشعر

3. يخلّصك من مشكلة قشرة الشعر

4. يغذي الشعر ويقويه بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها

5. يمنع ظهور الشعر الأبيض المبكر "الشيب".

• طريقة استخدامه لعلاج كل مشاكل الشعر :

قطّعي القشور إلى قطع صغيرة ثم ضعيها في الماء المغلي على النار واتركيها حتى تغلي جيداً ويتحوّل الماء إلى سائل سميك، اطفئي النار بعدها واتركي الخليط حتى يبرد لتحصلي بهذه الخطوات على سيروم مغذي للشعر.

قبل غسل الشعر ضعي الماء في زجاجة سبراي ورشّي المزيج على شعرك حتى يصبح رطباً، بواسطة الفرشاة طبّقي السيروم على فروة رأسك ثم غطّيها بكيس بلاستيكي للشعر واتركيه لحوالي 40 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالعادة.

إعتمدي هذه الطريقة الطبيعية مرتين في الأسبوع لتتخلّصي من مشكلة تساقط الشعر وجميع مشاكل الشعر خلال 30 يوماً ان شاء الله.

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