تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الزعتر العلاجية

الزعتر صيدلية علاجية في مطبخك ،، الزعتر ويسمى السعتر أو الصعتر وهو نبات معروف من الفصيلة الشفوية ويكثر بصفة عامة في دول حوض الأبيض المتوسط ويطلق عليه صفة مفرح الجبال لأنه يعطر الجبال برائحته الذكية، وله رائحة عطرية قوية وطعمه حار قليلاً.

يحتوي الزعتر على المعادن والفيتامينات الأساسية اللازمة لتعزيز صحتنا، هو أغنى مصدر للبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والمنغنيز والسيلينيوم، هذه العشبة هي أيضا مصدرا غنيا للفيتامينات الحيوية مثل فيتامينات B المركب، بيتا كاروتين، وفيتامين C، فيتامين A ، فيتامين K ، وفيتامين E وحامض الفوليك.

???? فوائد ورق الزعتر العلاجية

1. حب الشباب :

ورق الزعتر فعال في علاج حب الشباب ، والبكتيريا التي تسبب حب الشباب ، ورق الزعتر له تأثير مضاد للجراثيم جيد مقارنة مع البنزويل بيروكسايد الموجودة في كريمات حب الشباب.

2. حمى الضنك :

حمى الضنك ، وجدت في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من جنوب شرق آسيا ، انتشرت في أجزاء مختلفة من العالم ، ويمكن أن تسبب التهاب الدماغ وحمى الضنك وفيروس الحمى الصفراء وحمى شيكونغونيا الثيمول ، ورق الزعتر يمكن أن يكون فعال لقتل يرقات حمى الضنك.

3. ارتفاع ضغط الدم :

ورق الزعتر يحتوي على المستخلص المائي الذي يمكن أن يقلل من ضغط الدم في حالات ارتفاع ضغط الدم.

4. الحماية من الأغذية البكتيرية :

يمكن الزيوت العطرية من النباتات العطرية مثل ورق الزعتر تكون بمثابة حافظة طبيعية للمنتجات الغذائية ، هذا يمكن أن يحمي الطعام من العديد من البكتيريا التي تنقلها الأغذية الشائعة التي تؤدي إلى أمراض الإنسان ، زيت ورق الزعتر فعال لمكافحة السلالات البكتيرية المعوية ، القولونية ، المكورات العنقودية والزائفة جنسا .

5. سرطان القولون :

ورق الزعتر يمكن أن يحمي أيضا من سرطان القولون.

6. سرطان الثدي :

يظهر ورق الزعتر البري آثار إيجابية على علاج سرطان الثدي ، وبهذا يمكنه وقف تطور خلايا سرطان الثدي.

7. عدوى الخميرة :

مبيضات البيض هي نوع من الفطريات الشائعة التي يمكن أن تسبب التهابات الفم والخميرة المهبلية ، هذا هو المعروف أيضا باسم "القلاع" ويمكن علاجه مع مساعدة من ورق الزعتر.

8. إطالة استقرار زيوت الطبخ :

تجهيز الأغذية وتخزينها يمكن أن يسبب أكسدة الدهون الغذائية ليفقد الاستقرار والسلامة والجودة والقيمة الغذائية ، مقتطفات من ورق الزعتر يمكنها إطالة استقرار الزيوت بما في ذلك الطبخ بزيت عباد الشمس ، أنه يحتوي على مضادات للاكسدة لتحقيق الاستقرار.

9. مشاكل الجلد الشائعة :

مشاكل الجلد هي الأكثر شيوعا في المناطق الريفية والحضرية ، وتستخدم المستحضرات التقليدية التي تستخدم ورق الزعتر كبديل للأدوية الاصطناعية ، مستخلص البابونج وورق الزعتر يعتبر كعامل مضاد للشفاء من الآفات مثل الأكزيما.

10. التهاب الشعب الهوائية :

ورق الزعتر يمكن استخدامه للحصول على تخفيف من أعراض التهاب الشعب الهوائية مثل البرد والسعال والحمى وزيادة إنتاج البلغم.

11. فقدان الشعر :

ويمكن الشفاء من داء الثعلبة مع ورق الزعتر عند دمجه مع غيره من الأعشاب ، يمكنك تطبيق زيت اللافندر مع ورق الزعتر وإكليل الجبل وخشب الأرز من الضروري على فروة الرأس لتحسين نمو الشعر بنسبة 44% في 7 أشهر فقط.

12. تحسين اضطرابات الحركة :

خلل الأداء لدى الأطفال يمكن علاجه من خلال الجمع بين زيت ورق الزعتر مع زيت زهرة الربيع المسائية ، زيت السمك و فيتامين E ، وهذا يمكن أن يحسن اضطرابات الحركة عند الأطفال الذين يعانون من خلل الأداء.

13. غني بالمواد المغذية :

يتم تعبئة ورق الزعتر مع مركبات الفلافونويد التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ، هذا هو مصدر غني للمنغنيز وفيتامين K الذي يوفر الحماية المضادة للأكسدة ، يمكن أن المواد المضادة للاكسدة تمنع الضرر الحر الراديكالية والإجهاد التأكسدي الذي يظهر أن تزيد من خطر السرطان وأمراض القلب وعملية الشيخوخة.

14. فوائد المضادة للالتهابات :

ورق الزعتر له خصائص مضادة للالتهابات التي هي مفيدة لعلاج التهاب مزمن في الجسم.

15. صحة القلب :

ورق الزعتر له خصائص مضادة للأكسدة ، جنبا إلى جنب مع تأثيراته المضادة للالتهابات ، ويمكن استخدامه للوقاية من أمراض القلب والشرايين مثل الالتهاب المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.

16. يحارب البكتيريا :

ورق الزعتر يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم التي يمكن أن تقوم بمحاربة العديد من أصناف البكتيريا والفطريات مثل القولونية ، يظهر ورق الزعتر استخراج الزيت لمكافحة السلالات المقاومة للمضادات الحيوية من البكتيريا المختلفة.

17. تنفس سهل :

ورق الزعتر يمكن أن يحسن صحة الجهاز التنفسي الخاص بك ، وهو الطب التقليدي الذي يستخدم لعلاج شروط الصدر ومشاكل في الجهاز التنفسي ، بما في ذلك السعال والتهاب الشعب الهوائية ، يمكنك شرب شاي ورق الزعتر بإضافة عدد قليل من الأوراق في الماء الساخن ، هذا يسمح لهذا الشراب وشربه لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي ونزلات البرد.

18. الحديد :

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ورق الزعتر هو مصدر غني للحديد الذي يمكن أن يعطيك 20% من البدل اليومي الموصى بها من الحديد للبالغين فقط في 2.8 غرام ، مطلوب الحديد لإنتاج الطاقة في حين نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم ، والتعب والمناعه المنخفضة.

19. صحة العظام :

ورق الزعتر يمكنه تحسين صحة العظام الخاص بك ، لأن هذا هو مصدر جيد للفيتامين K والحديد و الكالسيوم والمنغنيز ، هذه المواد الغذائية الأساسية تساعد في نمو العظام السليمة والقوية وتعزيز صحة العظام وتقلل من خطر العديد من أمراض العظام.

20. صحة البشرة :

ورق الزعتر يمكنه محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب بالجلد ، الأعشاب مثل ورق الزعتر هي رقيقة جدا على الجلد مقارنة مع المنتجات الجلدية الأخرى ، وذلك بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.

21. يعزز الصحة الجيدة :

ورق الزعتر يحتوي على العديد من المكونات الفعالة التي يمكن أن تمنع الأمراض والمشاكل الصحية.

22. مطهر :

عشبة ورق الزعتر تحتيو على الثيمول ، عنصرا أساسيا من الزيت الذي له خصائص مطهرة ومضادة للفطريات ، الزيوت الأساسية الأخرى الموجودة في ورق الزعتر هي carvacolo ، بورنيول وجيرانيول.

23. مضادات الاكسدة :

ورق الزعتر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة الفينولية الفلافونويد مثل زيا-زانثين ، نارينجنين ، وتيولين ، وتين ، اعشاب ورق الزعتر الطازجة تحتوي على أعلى مستوى من مضادات الأكسدة بين جميع الأعشاب الأخرى.

24. البوتاسيوم :

البوتاسيوم الموجود في ورق الزعتر هو مكون أساسي من مكونات خلايانا وسوائل الجسم ، فإنه يمكن التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

25. المنغنيز :

ورق الزعتر يحتوي المنغنيز المستخدم من قبل هيئتنا بمثابة عامل مساعد للانزيم المضادة للأكسدة.

26. الحديد :

وهناك حاجة في ورق الزعتر لتكوين خلايا الدم الحمراء.

27. الإجهاد :

ورق الزعتر يمكن أن يعطيك 0.35 ملغ من فيتامين B-6 أو البيريدوكسين التي تلبي 27% من السعرات اليومية الموصى بها ، البيريدوكسين يساعد على الحفاظ على مستويات GABA في الدماغ ، وبالتالي يعرف باسم باستر الإجهاد.

28. فيتامين C :

فيتامين C الموجود في ورق الزعتر مفيد لجسم الإنسان لتطوير مقاومة تجاه العوامل المعدية.

29. ضروري لرؤية جيدة :

ورق الزعتر لديه فيتامين A الذي هو فيتامين للذوبان في الدهون ومضادات الأكسدة ، وهذا أمر ضروري للأغشية المخاطية والجلد الصحي ، هذا أيضا يحافظ رؤيتك.

30. سرطان الرئة وتجويف الفم :

ورق الزعتر غني بشكل طبيعي في فلافونيدات مثل فيتامين A وبيتا كاروتين ، استهلاك ورق الزعتر يمكن أن يكون مفيد للوقاية من سرطان الرئة وسرطان تجويف الفم.

31. اوميغا 3 الأحماض الدهنية :

شرب كوب من الشاي مع ورق الزعتر للحصول على الثيمول ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ، هذا يزيد من مستوى أوميغا 3 الأحماض الدهنية والدهون الصحية في خلايا الدماغ ، زيت ورق الزعتر يمكن أيضا أن يوفر الحماية ضد التغيرات المرتبطة بالعمر في خلايا الدماغ.

32. مرض الزهايمر :

ورق الزعتر يمكن أن تيقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، يحتوي الشاي ورق الزعتر أيضا نارينجنين ، وتيولين ، ابيغينين.

33. السعال :

شرب كوب من الشاي بورق الزعتر ، إذا كان لديك البرد أو السعال هذا مفيد لعلاج التهاب الشعب الهوائية ويخفف السعال ، ويستخدم هذا أيضا في العديد من المستحضرات العشبية لارتخاء الشعب الهوائية.

34. يخفف من عسر الهضم :

وغالبا ما ينصح شاي ورق الزعتر من قبل المعالجين بالاعشاب للمساعدة على الهضم ، وتخفيف الغازات والنفخة ، يمكن أن الزيوت الطيارة في ورق الزعتر تقلل الغاز وبمثابة مضاد للتشنج لتوفير الإغاثة من تقلصات الأمعاء.

35. يوفر المعادن الأساسية :

2 ملعقة شاي من ورق الزعتر المجفف يمكن أن تعطي 19.8% من القيمة اليومية الموصى بها من الحديد ، شاي ورق الزعتر هو أيضا أفضل مصدر لفيتامين K الذي هو ضروري لتخثر الدم.

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