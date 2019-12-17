تعرف علي أهم 3 وصفات رائعة للتمتع بالنشاط خلال فصل الشتاء

يعاني عدد كبير من الأِخاص مشكلة التعب والإرهاق في فصل الشتاء، مع فقدان الحيوية والنشاط للقيام بأمور عديدة.

"سيدتي. نت" يقدم لكِ ثلاث وصفات مجرّبة لإستعادة النشاط والحيوية في فصل الشتاء، قومي بتجربتها:

شاي لمحاربة التعب العام في الجسم

المكونات وطريقة التحضير:

يلزمكِ 1 سنتمتر من جذر الجينسنغ. ضعي الجذر في حوالى 2 ليتر من الماء البارد، ثم ضعي المزيج على النار حتى يغلي. اِتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم غطي الوعاء، ودعيه يُنقع لمدة 10 دقائق ثم صفّيه.

اِشربي كوبين من هذا المنقوع. يمكن كذلك مضغ جذر الجينسنغ مباشرة.

خلطة للنشاط في الصباح

المكونات وطريقة التحضير:

يلزمكِ ليمونة واحدة، 1 سنتمتر من جذر الزنجبيل، وعرق نعناع أخضر طازج. قومي بعضر الليمون في كوب وأضيفي الزنجبيل المقشر والمبشور، ثم أضيفي النعناع. أضيفي 2 ليتر ونصف الليتر من الماء المغلي، ثمَّ ضعي ملعقة من العسل الطبيعي. أزيلي الزنجبيل والنعناع قبل الشرب.

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واشربي كوبًا واحدًا من هذا المزيج في الصباح وخلال فصل الشتاء بأكمله.

منقوع لتنشيط الدماغ والقدرة على التركيز

المكونات وطريقة التحضير:

تحتاجين إلى 25 غرامًا من جذر الجينسنغ و 15 غراماً من الهيل. ضعي الجينسنغ في وعاء يحتوي على 2 ليتر من الماء، ثمَّ ضعيه على النار حتى يغلي. اُتركي المزيج على نار هادئة لمدة 30 دقيقة. أضيفي الهيل وغطي المزيج ودعيه دافئاً لمدة 20 دقيقة من دون أن يغلي. صفي المزيج واحفظيه في الثلاجة.

اِشربي كوبًا واحدًا كل صباح، لتنشيط الدماغ في حالة نقص التركيز.

نصيحة: جرّبي هذه المشروبات الطبيعية التي تساعدكِ على استعادة النشاط المفقود والتركيز ولن تندمي أبدًا.

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