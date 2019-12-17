علاج للإيدز يعطي نتائج مبشرة في محاربة ألزهايمر

علاج الإيدز ينشط إنزيما يساعد في إزالة الكالسيوم المتسبب في ألزهايمر

أظهر عقار يستخدم للعلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" نتائج واعدة كعلاج محتمل لمرض ألزهايمر، وذلك وفق دراسة نُشرت في العدد الأخير من دورية "الكيمياء الطبية".

وأثبت باحثو جامعة "أوهايو" الأمريكية خلال الدراسة التي أُجريت على فئران التجارب، قدرة عقار "efavirenz" المضاد للإيدز "EFV" على تنشيط إنزيم يزيل الكوليسترول من الدماغ.

ويُعتقد أن الكوليسترول يساهم في تكوين مجموعات أو لويحات من بروتين "أميلويد بيتا"، والذي يعد السمة المميزة لمرض ألزهايمر.

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وفي أواخر التسعينيات، وجد الباحثون أن الإنزيمات "P450 46A1" و"CYP46A1"، ذات أهمية في إزالة الكوليسترول من المخ والقضاء عليه.

ووجد الباحثون المشاركون في الدراسة، أنه يمكن تنشيط الإنزيم "CYP46A1" دوائياً في الفئران بجرعات منخفضة من عقار "EFV".

وبدأوا لاحقاً تجربة سريرية للعقار في المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف بسبب مرض الزهايمر، وستكون نتائجه حاسمه في اعتماد هذا الدواء كعلاج لمرض ألزهايمر.