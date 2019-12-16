تعرف علي أهم الأطعمة الطبيعية لتخفيف ألم التهابات المعدة

عند الإصابة بـ التهابات المعدة، تناول الأطعمة اللطيفة على معدتك والجهاز الهضمي ، الأطعمة قليلة الدهون ، حيث تعتبر الدهون هي الأصعب على معدتك للهضم فتجنب الأطعمة الدهنية لمنع المزيد من الإزعاج، نشر موقع " health line " الأطعمة اللطيفة على المعدة في حالة الإصابة بـ التهابات المعدة لتشمل :

• موز

• حبوب

• بياض البيض

• عسل

• دقيق الشوفان

• زبدة الفول السوداني

• البطاطا ، بما في ذلك البطاطا المهروسة

• أرز

قد يهمك أيضا:

أهم وأبرز 5 فوائد مذهلة لـ البطاطا

تعرف علي 5 فؤائد رائعة للعسل الاسود