تعرف علي أهم الأطعمة الطبيعية لتخفيف ألم التهابات المعدة

القاهرة - لايف ستايل
عند الإصابة بـ التهابات المعدة، تناول الأطعمة اللطيفة على معدتك والجهاز الهضمي ، الأطعمة قليلة الدهون ، حيث تعتبر الدهون هي الأصعب على معدتك للهضم فتجنب الأطعمة الدهنية لمنع المزيد من الإزعاج، نشر موقع " health line " الأطعمة اللطيفة على المعدة في حالة الإصابة بـ التهابات المعدة لتشمل :
• موز
• حبوب
• بياض البيض
• عسل
• دقيق الشوفان
• زبدة الفول السوداني
• البطاطا ، بما في ذلك البطاطا المهروسة
• أرز
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