تعرفي على أفضل وضعيات الجماع للأرداف

هناك عدد كبير من الناس لا يعلمون أن ممارسة العلاقة الجنسية لها فضل كبير في خسارة الوزن. تساعد ممارسة الجماع على إنقاص الكثير من السعرات الحرارية في جميع مناطق الجسم وخاصة منطقة الأرداف والحصول على اللياقة البدنية وجعل الجسم ممشوق ومشدود.

لأن أثناء الممارسة للعلاقة الحميمية قد يتحرك جميع أعضاء الجسم مثل الساقين, والذراعين، والفخذين، والكتفين، وعضلات الحوض، وأسفل البطن، والأرداف. هناك أوضاع معينة يتم استخدامها أثناء العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تساهم بشكل كبير في حرق الدهون المتراكمة عند منطقة المؤخرة والأرداف. لأن منطقة الأرداف من أكثر المناطق الموجودة في الجسم الذي يتراكم بها الدهون. خلال الجماع بهذه الأوضاع الجنسية سوف يتم حرق السعرات الحرارية الزائدة. يخف الوزن ويساعد الجماع على شد العضلات أيضًا ومن خلال هذا المقال سوف نذكر لكِ ماهي الأوضاع الجنسية التي تساهم في تعزيز خسارة الوزن في منطقة الأرداف.

1-الوضع الأول

هو الوضعية العادية التقليدية التي يعرفها الجميع حيث تستلقي الزوجة على ظهرها ويكون الزوج فوقها خلال ممارسة العلاقة الحميمية. تساعد هذه الوضعية الرجل والمرأة على القيام ببعض التمارين لبعض المناطق الموجودة في الجسم مثل تمارين للساقين والذراعين والبطن والأرداف. لكي تحرق عدد كبير من السعرات الحرارية عند كل من الرجل والمرأة. تساهم هذه الوضعية في شد عضلات جسم الرجل والحصول على لياقته. يساعد هذا الوضع المرأة على حرق الدهون وشد عضلات الأرداف ومنطقة الحوض والذراعين والخصر أيضًا.

2-الوضع الثاني

هذا الوضع هو من أهم الأوضاع الجنسية التي تتبعها المرأة كنظام حقيقي لخسارة الوزن. لتكون المرأة هي المسيطرة والمتحكمة أثناء ممارسة الجماع وتكون بوضع الفارسة. يتم ذلك عن طريق استلقاء الرجل على ظهره وتكون المرأة فوقه. يكون هذا الوضع بمثابة تمرين رياضي لتخفيف الوزن وشعور بالمتعة والنشوة أيضًا في أن واحد. عندما تصل المرأة للرعشة الجنسية فبذلك قد تساعد على شد عضلات أردافها وذراعيها حيث عندما تجلس المرأة على قدميها. تقوم بتمرين القرفصاء الذي يعمل على حرق الدهون والتخفيف من السعرات الحرارية.

3-الوضع الثالث

هو وضع الوقوف ويتم ذلك عن طريق وقوف الرجل ويقوم بحمل المرأة التي هي الأخرى تقوم بلف ساقيها حول منطقة خصره. على الرغم من شعور الرجل والمرأة بالتعب والجهد أثناء ممارسة هذا الوضع إلا أنه يساعد جسم كل منهما على حرق الدهون وشد عضلات منطقة الأرداف، والوركين، والساقين، والذراعين أيضًا. يساهم هذا الوضع الجسم في الحفاظ على لياقته البدنية ويقوم بتخفيف السعرات الحرارية الزائدة. يقوم بإنقاص الوزن بشكل ملحوظ مع استمرارية ممارسة هذه الوضعية أثناء العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة.

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4-الوضع الرابع

يعتبر هذا الوضع الجنسي من أهم الأوضاع الحميمية التي تعمل على خسارة الوزن لمنطقة الأرداف بشكل كبير. يتم هذا الوضع عن طريق جلوس المرأة على الفراش أو على كرسي أو على حافة السرير بحيث تكون منطقة المهبل مواجهة للعضو الذكري لأن الرجل يكون واقفا وموازيا لمنطقة المهبل. تقوم المرأة بلف ساقيها حول خصر الرجل ليتمكن من الإيلاج ويأتي الرجل بخصره بالكامل بين ساقي المرأة وبذلك قد تتحرك جميع أعضاء جسم كل من الرجل والمرأة بداية من الساقين والذراعين ومنطقة الخصر إلى منطقة الوركين والأرداف وأسفل البطن. تمكن جميع مناطق الجسم من حرق الدهون المتراكمة ومن شد العضلات والحفاظ على اللياقة البدنية.

5-الوضع الخامس

تتم هذه الوضعية بجلوس الرجل على حافة السرير أو على كرسي. تقوم المرأة بالجلوس على ساقيه بحيث يكون المهبل مقابل العضو الذكري. يقوم كل من الرجل والمرأة باحتضان بعضهما البعض ويقوموا بحركات لأعلى ولأسفل وهذه الحركات هي سر نحافة الرجل والمرأة لأنها بذلك تعمل على إنقاص الوزن وخسارته بشكل كبير.

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