صحة ورشاقة

دراسة تؤكد أن المشروبات الغازية بها سم قاتل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن خطورة المشروبات الغازية عبر منشور على حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب جمال شعبان، "الصودا فيها سم قاتل الذين دأبوا علي شرب كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميًا سواء المحلاة بالسكر أو الدايت، كانوا الأكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي البنكرياس".

وأضاف جمال شعبان "حسب دراسة حديثة ضمن حوالي نصف مليون شخص من عشرة بلاد أوروبية".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

البابونج علاج للأرق واضطرابات الجهاز الهضمي

علماء يتوصلون إلى أن حليب الأم يساعد الخدج على مقاومة أمراض القلب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد أن المشروبات الغازية بها سم قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا