كشف جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن خطورة المشروبات الغازية عبر منشور على حسابه بموقع "فيسبوك".
وكتب جمال شعبان، "الصودا فيها سم قاتل الذين دأبوا علي شرب كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميًا سواء المحلاة بالسكر أو الدايت، كانوا الأكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي البنكرياس".
وأضاف جمال شعبان "حسب دراسة حديثة ضمن حوالي نصف مليون شخص من عشرة بلاد أوروبية".
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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد أن المشروبات الغازية بها سم قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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