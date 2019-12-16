تعرف علي أهم الأعشاب التي تحارب الصداع و جيوب الأنفية

يعد الصداع هو واحد من أكثر الاضطرابات شيوعًا التي تصيب الجهاز العصبي هو ما يجعلك تتخلى عن القيام حتى بأبسط المهام.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أكثر أنواع الصداع شيوعًا هي الصداع النصفي وصداع التوتر وصداع الجيوب الأنفية ويمكن أن يكون سبب الصداع أسباب مختلفة بما في ذلك النظام الغذائي ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية حادة مثل السكتة الدماغية أو ورم في المخ أو تمدد الأوعية الدموية.

أشارت الدراسات إلى أن نوع الصداع الذي تعاني منه هو مؤشر على مشاكلك الصحية. أي أن الأنواع يمكن أن تكشف عن الأسباب الجذرية التي قد تؤثر على صحتك العامة

يعد صداع التوتر أكثر أنواع الصداع شيوعًا وهو يسبب ألمًا ثابتًا أو ضغطًا حول الرأس أو صداعًا في الجزء الخلفي من الرأس أو الرقبة فهي ليست بطبيعتها شديدة ولكنها قد تكون مزعجة وقد تحدك من القيام بأنشطتك.

أما عن الصداع النصفي فيحدث بشكل متزايد عند النساء ، ويعد سبب الصداع غير واضح. ومع ذلك ، فقد تم ربط الأسباب مع الجينات ونشاط خلايا الدماغ الصداع النصفى فيأتي بسبب مشاكل الأسنان أو مشاكل الخشونة

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أشارت الدراسات إلى أن شرب الكثير من السوائل كما أن بعض الأعشاب لها مفعول السحر فى التخلص من الصداع والحد من التهاب الجيوب الأنفية والصداع الناتج عنها ..

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