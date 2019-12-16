القاهرة - لايف ستايل
قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل: إنه يجب على مرضى القلب توخى الحذر وعدم التعرض بشكل مباشر إلى موجات البرد التى تشهدها البلاد حتى لا تتأثر صحتهم بالسلب.
وأضاف النادي أنه يجبعلى مرضى القلب اانتباه من الطقس البارد، ﻷنه قد يعرض البعض إلى اﻹصابة بأزمة قلبية، وذلك نتيجة تقلص الشرايين مع برودة الجو.
وأوضح أن الطقس البارد يؤدى أيضا إلى ضعف الدورة الدموية الطرفية وضعف مناعة الجسم مما يجعله عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.
كما أشار استشارى الطب البديل إلى أن هناك بعض العلامات التي تظهر على مريض القلب وتدل على حدوث مشكلة صحية، وهى الشعور بـ اﻷلم في الصدر عند التعرض لبرودة الجو، وارتفاع في درجة الحرارة، وعدم انتظام ضربات القلب.
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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد أن الطقس البارد يهدد حياة مرضى القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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