تعرف علي أهم وأخطر 10 أضرار لعدم التبرز

يقوم الكثير بحبس البراز بالجسم لفترة طويلة خلال اليوم، خاصة الذين لا يجدون فرصة لدخول الحمام أثناء تواجدهم خارج المنزل، وكذلك الأطفال في المدرسة قد يمتنعون عن التبول أو التبرز، لكن هذه العادة لها العديد من المخاطر الصحية على الجسم .

إذا كنت اعتدت على حبس البراز في الجسم لساعات طويلة لأي سبب، فيجب التوقف تمامًا عن هذه العادة، إليك المخاطر التي تعرض نفسك لها عند حبس البراز بحسب موقع mayoclinic :

1- عدم التبرز يجعل البراز صلبًا فيصيبك بالإمساك الشديد

2- يحدث خلل في وظيفة القولون بالجسم

3- ألام وتشنجات مزمنة بالبطن و المعدة نتيجة حبس البراز

4- قد يسبب حبس البراز زيادة نسبة السموم في الجسم

5- الشعور المستمر بالانتفاخ لأن حبس البراز يسبب زيادة الغازات بالجسم

6- يسبب عدم التبرز مشكلة في وظيفة الجهاز الهضمي وعدم قيامه بالهضم بشكل سليم

7- يسبب حبس البراز سوء امتصاص الطعام و هضمه

8- عدم التبرز يصبب التوتر والعصبية

9- يزيد ألام وتشنجات القولون

10- يصيبك بالإمساك الشديد وصعوبة التبرز عند دخول الحمام بعد ساعات طويلة .

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