تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الحليب بالموز والتوت

المقادير 8 x عدد موز

5 x معلقة كبيرة لبن بودرة

5 x عدد توت

5 x مكعب مكعبات ثلج

3 x كوب سكر الطريقة: يقطع الموز وتضاف جميع المكونات إلى الخلاط، وتخلط جيداً وتقدم في كاسات. Advertisements قد يهمك أيضا: فوائد التوت البري للوقاية من الإصابة بأمراض القلب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك الموز

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