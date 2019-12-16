المقادير
2 x كوب لبن كامل الدسم
2 x معلقة كبيرة سكر
1 x رشة فانيليا
¼ x كوب قمح (بليلة)
¼ x معلقة كبيرة زبدة
¼ x كوب شعرية
الطريقة:
اسلقي البليلة وحمري الشعرية في الزبدة ثم ضيفي لها السكر واللبن وضعي البليلة معهم .
ضيفي قليل من الفانيليا واتركيها على النار حتى الغليان ثم قدميها ساخنة في الشتاء .
قد يهمك أيضا:
طريقة إعداد وتحضير شوربة قمح مع بقول و اعشاب
طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب البليلة بالشعرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.