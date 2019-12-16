تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب البليلة بالشعرية

المقادير

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة سكر

1 x رشة فانيليا

¼ x كوب قمح (بليلة)

¼ x معلقة كبيرة زبدة

¼ x كوب شعرية

الطريقة:

اسلقي البليلة وحمري الشعرية في الزبدة ثم ضيفي لها السكر واللبن وضعي البليلة معهم .

ضيفي قليل من الفانيليا واتركيها على النار حتى الغليان ثم قدميها ساخنة في الشتاء .

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