تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب السوبيا

المقادير 3 x معلقة كبيرة سوبيا (بودرة)

1 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1 x كيس فانيليا

½ x كيلو لبن كامل الدسم الطريقة: هنضيف السوبيا و اللبن و الفانيليا و السكر في الخلاط و نضربهم لمدة من 2 لـ 5 دقائق..و نقدمها ساقعة. كده تمام..بالهنا و الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: السوبيا في رمضان تمنحك الطاقة اللازمة احرصوا على تناولها طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

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