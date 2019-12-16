تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك الموز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x مكعب ثلج

3 x معلقة كبيرة سكر

2 x عدد موز

1 x كوب لبن كامل الدسم الخطوات يوضع الموز، مع الحليب، والسكر، والثلج في الخلاط.

يمزج جيداً ثم يصب في الاكواب و يزين بشرائح الموز الطازجة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير

المقادير Advertisements 5 x مكعب ثلج

3 x معلقة كبيرة سكر

2 x عدد موز

1 x كوب لبن كامل الدسم الطريقة: يوضع الموز، مع الحليب، والسكر، والثلج في الخلاط.

يمزج جيداً ثم يصب في الاكواب و يزين بشرائح الموز الطازجة قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشيكولاته

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