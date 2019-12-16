تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الشيكولاتة البيضاء

المقادير 3 x معلقة كبيرة فستق (مجروش)

2 x معلقة كبيرة فول سودانى

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب شيكولاته بيضاء (مذوبة على حمام مائي) الطريقة: هنخلط السوداني والفستق واللبن والشيكولاتة البيضاء السايحة ثم نضعها في وعاء على النار حتى الغليان وقدميها ساخنة . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كب كيك الفستق بدون فرن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشيكولاته

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