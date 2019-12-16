تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المارشيملو

القاهرة - لايف ستايل المقادير 100 x جرام شراب الذرة (ثلث كوب تقريبا)

4 x معلقة كبيرة جيلاتين بودر

2 x كوب سكر (400 جرام)

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة فانيليا (سائلة)

½ x كوب ماء (100 ملل لنذوب به السكر والكورن سيرب)

½ x كوب ماء (فاترة للجيلاتين)

¼ x كوب سكر بودرة (للتغطية)

¼ x كوب نشا (للتغطية) الطريقة: يذوب الجيلاتين فى الماء ويترك جانبا.

فى وعاء نضع شراب الذرة والسكر ونصف كوب ماء ونضعة على النار ونتركة حتى يغلى.

نحضر الجيلاتين المضاف له الماء الفاتر ونضيف له ربع كوب من خليط السكر والشراب الذرة ونخلطهم جيدا حتى يذوب الجيلاتين تمام.

ثم نضيف باقى الخليط ورشة الملح والفانيليا ونضرب جيدا حتى ياخذ قوام ويبيض لونة ويصبح قوامة كريمى ويتماسك ويخلط تقريبا من ثلاث لخمس دقائق.

نحضر صينية وتبطن باكياس او ورق نايلون ويوزع فوقة نشا مخلوط بسكر البودرة.

نوزع فوق الصينية خليط المارشيملو ويفرد جيدا بها ثم يوزع على سطحة طبقة من النشا المخلوط بسكر البودرة.

يغطى سطح المارشيملو بورق النايلون ويجب ان يكون ورق النايلون ملاصق لسطحة.

يترك لمدة ليلة كاملة ثم يستخرج من الصينية ويقطع بالسكين فوق خليط من النشا والسكر البودرة ويرش سطحة أيضا بهذا الخليط ويوضع فى علبة محكمة الغلق بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرحلوى قلوب الجيلاتين

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