تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب الفانيلا والقرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

3 x معلقة كبيرة شراب الذرة

2 x معلقة كبيرة عسل نحل

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 ½ x كيلو سكر

1 x لتر ماء

1 x معلقة كبيرة قشر برتقال

1 x عود قرفة الطريقة: في قدر نضع السكر والماء ونقلب بمعلقة خشبية حتى يذوب السكر.

نرفع القدر على النار ونضيف قشر البرتقال والعسل والكورن سيرب.

عندما يبدأ المزيج في الغليان نخفض درجة الحرارة الى متوسطة ونحضر الماء المثلج والفرشة ونبدأ في مسح أطراف القدر حتى لا تتكون كريستالات في القطر.

نضيف الفانيلا والقرفة ونواصل مسح الجوانب.

نضيف عصير الليمون وندع المزيج يغلي حوالي عشر دقائق، ثم نطفئ النار عليه.

عندما يبرد تماما نقوم بسكبه في برطمان معقم ونحفظه بالثلاجة ممكن تحفظيه لمدة سنة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراولة بالزبادى والبرتقال

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