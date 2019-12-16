شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً التغلب على سرطان الثدى فى أسبوع.. الخبراء يأكدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الخبراء والعلماء لإيجاد كل ما هو جديد للقضاء على مرض السرطان والسيطرة عليه فى جسم الإنسان، وتوصل العلماء لطريقة جديدة للتغلب على سرطان الثدي في أسبوع بخمسة أيام من العلاج الإشعاعي بدلاً من ستة أسابيع ، ووضع حد للآثار الجانبية المتغيرة للحياة والجراحة التي تتركها دون تغيير.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" كشف الخبراء فى أكبر مؤتمر عالمي لسرطان الثدي الأسبوع الماضي أن الأولوية كانت قديما هي القيام بكل ما يتطلبه الأمر لطمس الأورام سواء كان ذلك بالعقاقير الفعالة أو العمليات المؤلمة التي تترك ندبة التشريح ، وأحيانًا تكون مشوهة.

بفضل هذه الأساليب العدوانية في بعض الأحيان ، لا يزال 90 % من النساء المصابات بسرطانات المرحلة الأولى على قيد الحياة وبعد خمس سنوات من التشخيص ولكن من ناحية أخرى ، فإن هذا يأتي بتكلفة شخصية هائلة، وتواجه النساء شهورًا في التردد على المستشفى، والتضحية بالمهن الناجحة والحياة الأسرية ، بالإضافة إلى أن هناك هجمة من الآثار الجانبية القاسية ، من الغثيان والإرهاق إلى قروح الجلد المؤلمة وفقدان الإحساس.

لهذا السبب ، يركز الأطباء اليوم أكثر من أي وقت مضى على طرق التغلب على المرض ، دون تدمير حياة النساء في هذه العملية.

في الأسبوع الماضي ، في أكبر مؤتمر عالمي لسرطان الثدي في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية ، كشف الخبراء عن مجموعة من الاكتشافات التي يأملون في أن يفعلوا ذلك.

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بدءًا من العلاج الإشعاعي القوي الذي يزيل الخلايا السرطانية بدقة عالية في غضون أيام مما يؤدي إلى تجنب المرضى من عدة أسابيع من جلسات المستشفى اليومية إلى اختبارات الحمض النووي للورم التي قد تساعد على تجنب النساء المصابات بسرطان الثدي المتقدم من العلاج الكيميائي ، كان هناك الكثير للاحتفال به.

الهدف الجديد واضح العثور على طرق لإعطاء الحد الأدنى من العلاج، مع تحقيق أقصى قدر من النتائج.

ورحب الدكتور هندريك توبياس أركيناو ، طبيب الأورام والمدير الطبي لمعهد ساره كانون للأبحاث في لندن ، بالتطورات التالية: ‘لم يعد التركيز في علاج سرطان الثدي يتعلق فقط بالتحكم في نمو الورم ، أو إبقاء المرضى على قيد الحياة، لا يكفي ذلك فهؤلاء النساء صغيرات السن ولديهن أسر ومهن ، لذا فإن التركيز في الآونة الأخيرة على الحد من الاضطرابات في حياتهن.

‘يمكن أن تكون عمليات استئصال الثدي ، وحتى استئصال الورم ، مؤلمة وتغير حياة المرأة تمامًا إلى الأبد، غالبًا ما يؤدي العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إلى إصابة المرضى بالإرهاق وقد يسبب التهابات الجلد المؤلمة.