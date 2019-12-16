شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من خطر السكريات.. فواكه تقلل الرغبة في تناول «الحلوى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت الدراسات أن الحلويات والسكريات تؤثر على خلايا الدماغ بالطريقة نفسها التي يؤثر بها الهيروين، مع فارق تأثير الجرعة أو الكمية، لكن تظل الآلية واحدة، ويظل اشتهاء الحلويات يتجدد.

ولتتغلّب على شهوة تناول الحلويات لدى البعض يمكن الاعتماد على أكل فواكه معينة لكبح هذه الرغبة التي تتشابه مع الإدمان.

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ويتسلل السكر إلى الأطعمة والمشروبات بشكل كبير بسبب المأكولات المصنّعة والمشروبات الغازية والعصائر. فعبوة الصودا تحتوي على أكثر من 20 غراماً من السكر، بينما تفيد التوصيات بأن الحد الأقصى الصحي للمرأة من السكر 24 غراماً في اليوم، والرجل 36 غراماً.

وهناك فواكه تخفّف الرغبة في تناول الحلوى منها:

* البرتقال.

* الجريب فروت.

* الخوخ (البرقوق).

* البطيخ.

* الأفوكادو.

* الكيوي.

* الدرّاق.

* التوت.