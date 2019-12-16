زيادة الوزن خلال الدورة الشهرية.. هل هو أمر طبيعي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتساءل بعض السيدات "هل زيادة الوزن خلال فترة الدورة الشهرية أمر طبيعي؟"، وأجاب باحثون عن ذلك بقولهم إنه من الطبيعي للمرأة أن يزداد وزنها ما بين 3 إلى 5 أرطال خلال فترة الدورة وأن تلك الزيادة تزول بعد أيام قليلة من بدء الدورة.

وأضافوا أن ذلك عبارة عن عرض جسدي لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS)، التي يكون لها عديد الأعراض الجسدية، العاطفية والسلوكية، والتي تؤثر جميعها على النساء طوال فترة قد تستمر من عدة أيام حتى أسبوعين قبل بدء الدورة الشهرية لديهن.

وقال الباحثون إن هناك عدة أسباب تؤدي لحدوث تلك الزيادة الطفيفة في الوزن خلال فترة الدورة الشهرية، ومن أبرز هذه الأسباب تلك التي نلخصها لك فيما يلي:

التغيرات الهرمونية

يكون لها دور في احتباس المياه بالجسم؛ فحين تحدث تغيرات بهرموني الاستروجين والبروجستيرون ( وهما المسؤولان عن تنظيم السوائل بالجسم )، يمكن لأنسجة الجسم أن تحتفظ بقدر أكبر من المياه، وهو ما قد ينتج عنه حدوث تورم أو انتفاخ في الثدي، البطن أو الأطراف، وهو ما يؤدي لزيادة الوزن.

الانتفاخ

يسبب انتفاخ الدورة الشهرية أو تقلصات البطن في زيادة حجم الجسم، ورغم أن تلك الزيادة بالوزن ليست حقيقية، لكن قد تشعر المرأة بسببها باكتساب جسمها مزيدًا من الأرطال الإضافية، ويمكن وصف الانتفاخ الذي يحدث بأنه شعور بالضيق أو التورم في منطقة البطن أو أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن لهذا الانتفاخ أن يحدث قبل بدء الدورة بيوم أو يومين، ويمكن أن يستمر لبضعة أيام قليلة.

اشتهاء الأكل أو الإفراط في تناوله

تتسبب أيضًا التغيرات الهرمونية في تحفيز شهية النساء وحثهن على الإفراط في تناول الطعام، فضلاً عن حالة التقلبات التي تشهدها قدرة جسم المرأة على التمثيل الغذائي خلال فترة الدورة الشهرية والتي يكون لها دور كذلك في تعزيز شهية المرأة وحثها على تناول أطعمة غنية بالسعرات.

وجود مشاكل بالجهاز الهضمي

فخلال فترة الدورة قد تتسبب التقلبات الهرمونية في حدوث مشكلات بالجهاز الهضمي منها الإمساك، الإسهال والشعور بوجع في البطن، وهي الحالة التي تمنح المرأة شعورًا بأنها زائدة الوزن، فيما الحقيقة عكس ذلك.

انخفاض نسبة المغنيسيوم في الجسم

تقل مستويات هذا العنصر تدريجيًا مع بداية الدورة؛ ما ينتج عنه اشتهاء السكريات، وهو ما يساهم بالفعل في زيادة الوزن.

عدم ممارسة التمرينات الرياضية

عند حدوث الدورة وبدء الشعور بانتفاخ وتقلصات، تقل الرغبة في ممارسة الرياضة؛ ما قد يساهم في حدوث زيادة بالوزن.

وبالنسبة للعلاجات التي يمكن للمرأة أن تلجأ إليها لمواجهة تلك المشكلة، أوضح الباحثون أن هناك بعض الطرق التي تفيد في الحد من خطر زيادة الوزن خلال الدورة، مثل:

- الإكثار من شرب المياه.

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- الالتزام بتناول نوعية الأطعمة الصحية.

- تناول مدرات البول.

- تناول المكملات الغذائية الغنية بعنصر المغنيسيوم.

- المداومة على الحركة والنشاط البدني.

وأشار الباحثون في السياق نفسه إلى أنه من الممكن منع المشكلة بإتباع ما يلي:

- الانتظام في ممارسة الرياضة.

- الاهتمام بشرب قدر كاف من المياه على مدار اليوم.

- الحد قدر المستطاع من تناول الملح.

- التوقف عن تناول الكافيين والسكريات.

- تجنب نوعية الأطعمة التي تسبب انتفاخات.