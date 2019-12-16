تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الموز بالافوكادو

المقادير 2 x معلقة كبيرة عسل نحل

2 x عدد موز

2 x عدد عصير (كراميل او فانيلا جاهزة)

2 x معلقة صغيرة كاكاو

2 x معلقة كبيرة كريمة مخفوقة (للتزبن)

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x عدد أفوكادو الطريقة: هنخفق جميع المكونات في الخلاط .

تسكب في اكواب او كاسات وتزين بشرائح من الموز مع قليل من الكريمة شانتي ورشة بودرة الكاكاو . Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاسترد الساخن بالكراميل دراسة تؤكد أن الأفوكادو يمنع بدانة منتصف العمر

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