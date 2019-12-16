شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء الصحى وممارسة الرياضة ومنع التدخين يحميك من مرض التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية التصلب المتعدد الأمريكية، إن التصلب المتعدد، مرض لا يمكن التنبؤ به، يصيب الجهاز العصبي المركزى، ويسبب إعاقات متعددة بالجسم، ولا يزال سبب مرض التصلب العصبي مجهولا، ويعتقد العلماء إنه نتيجة مجموعة من العوامل البيئية، والجينية، التى تساهم في خطر الإصابة بمرض التصلب العصب المتعدد"MS".



نمط الحياة الصحى يمنع مرض التصلب المتعدد

ورغم أن مرض التصلب المتعدد مرض مزمن، ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال الأدوية الحديثة التى ظهرت مؤخرا.

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يتم تشخيص معظم المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50، مع النساء على الأقل مرتين إلى ثلاث أضعاف الرجال الذين يتم تشخيصهم بالمرض.



ممارسة الرياضة مهم لمنع التصلب المتعدد

و تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وعدم التدخين، والعناية الوقائية المستمرة، لا يسهم فقط في الصحة العامة، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على منع الإصابة بالمرض.



منع التدخين يقى من الاصابة

وقالت الجمعية، إن علاج مرض التصلب العصبي المتعدد، يشمل: تعديل مسار المرض، و علاج الانتكاسات (أو الهجمات)، قد ترغب أيضًا في استكشاف العمل مع مدرب صحي، يمكن لمدربي الصحة المدربين تدريباً مهنياً أن يقدموا لك استراتيجيات للعيش حياة أفضل، ودعمك طوال رحلتك الصحية.